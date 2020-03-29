Коронавирус: как в Кременчуге работает система самоизоляции и какие службы её контролируют

Сегодня, 08:18 Просмотров: 5 753 Комментариев: 2

Как в период карантина в Кременчуге работает система самоизоляции граждан, вернувшихся из-за границы? Какие службы её контролируют и насколько эффективно? Об этом «ТелеграфЪ» спросил городского эпидемиолога, сотрудника кременчугского Центра лабораторных исследований Ларису Коровину.



По состоянию на 28 марта, в Кременчуге на самоизоляции находится 202 человека. Это люди, вернувшиеся из-за границы, имеющие статус «контактных» и возможно контактных (те, кто мог контактировать с возможным носителем коронавируса).





Среди них и два кременчужанина, прилетевших в страну 14 марта рейсом Париж-Амстердам-Киев. У отдельных пассажиров этого рейса был обнаружен коронавирус, в связи с этим началась проверка всех, летевших этим бортом. Кременчугский Центр лабораторных исследований и городская мэрия получили официальную информацию по рейсу Париж-Амстердам-Киев 25-26 марта. Тогда же и начали искать двух кременчугских пассажиров. Их нашли, в настоящее время они на самоизоляции.



Но 12 дней – с 14 по 26 марта – эти люди свободно передвигались по городу. Режим самоизоляции им в этот период никто не назначал и они его не соблюдали.



Это не единственный прокол с самоизоляцией. Мэр Кременчуга сообщил о горожанке, которая попав в больницу с воспалением легких, забыла сказать врачам, что её дочь недавно вернулась из Польши. Когда это выяснилось, пациентку в срочном порядке перевели из пульмонологии в инфекционное отделение.







В связи с такой ситуацией «ТелеграфЪ» заинтересовало, как же контролируется самоизоляция 202 кременчужан? На наши вопросы отвечает городской эпидемиолог Лариса Коровина:









– Лариса Ивановна, городской Центр лабораторных исследований и вы, как городской эпидемиолог, имеете списки граждан, приехавших в Кременчуг из-за границы за последние три недели?

– Конечно!



– Какая организация подает вам эти списки?

– Мы получаем информацию из разных источников – из Днепра, из ГСЧС, от семейных врачей. Они подают информацию главному санитарному врачу области, а оттуда она идет к нам.



– Насколько оперативно это происходит?

– Очень оперативно. Информация из Днепра по самолету была у меня сегодня (26.03.2020) в 6.30 утра. Они передают информацию о тех, кто был в контакте.



– Вот как раз по этому самолету и возникают вопросы. Мэр Кременчуга сообщил, что 25-26 марта они выявили двух кременчужан, летевших рейсом Париж-Амстердам-Киев. Среди пассажиров был обнаружен коронавирус, поэтому проверяют всех летевших этим рейсом. Мэр сказал, что борт прибыл в Украину 16 марта, вы говорите, это произошло ещё раньше, 14 марта. А официальную информацию о кременчужанах, летевших этим бортом, вы когда получили?

– 26-го марта, в 6.30 утра.



– Выходит, люди, прилетевшие этим рейсом, 12 дней свободно передвигались по Кременчугу, пока вам не пришла официальная информация?

– Получается так. Но мы сразу же передали информацию в ЦПМСП, там оперативно поработали семейные врачи, разыскали этих людей, наши сотрудники провели расследование.



– Ваши сотрудники выяснили, почему эти пассажиры, вернувшись в Кременчуг, не обратились к семейным врачам и не сообщили, что были за границей и нуждаются в наблюдении?

– Да, такой вопрос им задавался, но случившееся – не их вина. Когда они прилетели в Украину 14 марта, в стране ещё не объявили карантин и они не получили этот документ – «інформовану згоду». Приехали и спокойно жили в Кременчуге, они могли не знать о том, что нужно делать. Во всяком случае, мы не можем доказать, что они знали и ничего не делали.



– У них взяли материал для лабораторных исследований?

– Да, конечно, материал мы отправили в Полтаву, оттуда он пойдет в Киев, только там пока могут провести необходимые исследования.



– Когда вы ожидаете результаты?

– Не могу ответить на этот вопрос. При первом случае мы получили ответ быстро, на третий день, но сейчас непонятно, когда придут результаты, Киев очень перегружен, сейчас вся Украина отправляет туда материал на исследования.



– В Полтавской области провести такие исследования невозможно?

– Нет, пока нет, в Полтавской области пока нет нужного оборудования, но его уже везут, надеемся, что со следующей недели можно будет проводить такие исследования и в Полтаве.



– Какие службы и как контролируют соблюдение самоизоляции кременчужанами, прибывшими из-за границы?

– Их контролируют в телефонном режиме семейные врачи, мы (кременчугский Центр лабораторных исследований - ред.) тоже прозваниваем, на нас возложена такая ответственность контролировать соблюдение режима самоизоляции этими людьми.



– Но ведь люди пользуются мобильными телефонами, во время разговора с врачом абонент может находиться где угодно, ведь никто не отслеживает, где находится его телефон?

– Я согласна, но это уже на совести и ответственности самих людей, находящихся на самоизоляции.



– Но мы же уже убедились, что в Кременчуге есть проблемы с ответственностью. Известен же случай с двумя кременчужанками, чей родственник вернулся из Венгрии и во время проверки его не оказалось дома. Возможен ли более действенный контроль со стороны медицинских служб?

– В настоящий момент лечебники могут только по телефону общаться с этими людьми. Ведь если медицинский сотрудник – медсестра или семейный врач – пойдут лично проверять человека на самоизоляции, то после этого они сами должны будут уйти на самоизоляцию, так как становятся «контактными».



– Таким образом в период эпидемии самоизоляция остается на совести изолированных граждан, и зависит только от их сознательности?

– Да, здесь многое зависит именно от сознательности людей, находящихся на самоизоляции.



– Тогда такой вопрос – скажите как эпидемиолог, неконтролируемая или слабо контролируемая самоизоляция может стать причиной распространения коронавируса?

– Конечно, люди, приехавшие из-за границы, должны быть на ответственной самоизоляции, конечно, бесконтрольная самоизоляция может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.



– Тогда почему в феврале по распоряжению правительства украинцев, прибывших из Китая, централизовано погрузили в автобусы и отвезли на контролируемый карантин в Новые Санжары, а сейчас украинцы прилетают в страну и разъезжаются по домам, не пройдя 14-дневный контролируемый карантин в закрытых учреждениях? Разве это не грозит ухудшением эпидемической ситуации в стране? Получается, президент и правительство просто показали нам спектакль в Новых Санжарах?

– Вы задаете вопросы, на которые у меня нет ответов, я не могу комментировать действия правительства. Могу только сказать, что сейчас очень важно направить все силы на соблюдение людьми, приехавшими из-за границы, ответственной самоизоляции, нужно, чтобы они обязательно связались со своим семейным врачом, чтобы обязательно соблюдали режим самоизоляции и масочный режим. Хочу напомнить, что люди, находящиеся на самоизоляции, в экстренных случаях могут выходить из дому, но обязательно одев маску. Также хочу напомнить, что сегодня всё зависит от этих людей – от людей, вернувшихся в Украину, от их дисциплинированности и сознательности зависит эпидситуация.