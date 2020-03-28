Хвора на коронавірус кременчужанка попереджала, що її донька приїхала з Польщі, але медики проігнорували це

Сегодня, 16:44 Просмотров: 1 073 Комментариев: 1

Також вона говорила про болі в області грудної клітини, але її послухали і відправили до МСЧ «Нафтохімік» робити рентген

28 березня на засіданні виконкому стало відомо, що 69-річна жінка, яка захворіла на коронавірус у Кременчуці, насправді спочатку звернулася до інфекційного відділення та попереджала медиків про те, що її донька повернулася з-за кордону, а також про те, що у неї болі в області грудної клітини. Проте медики з якихось причин проігнорували це.





- Є інформація про те, що вона повідомляла про те, що у неї донька повернулася з-за кордону. Вона про це говорила в інфекційній лікарні, але хтось із працівників, можливо, не почув, можливо, не надав ваги і сказав: поїдьте, зробіть рентген на одне з підприємств медичної галузі, - прокоментував міський голова Віталій Малецький.



Жінку послухали, а після того відправили до медико-санітарної частини «Нафтохімік» робити рентген, тобто вона їздила у громадському транспорті. Пізніше її госпіталізували до пульмонологічного відділення Першої лікарні.





Наразі медиків Першої лікарні відправляють на самоізоляцію, приміщення медичного закладу дезінфікують.





- По цій ситуації далі розслідується факт, і ми інформацію всю будемо надавати, - підсумував мер.



Раніше на засіданні оперативного штабу із запобігання коронавірусу була оприлюднена інформація, що жінка приховувала той факт, що її донька приїхала з Польщі, тим самим наразила на небезпеку 19 медпрацівників та 14 пацієнтів, які контактували з нею у Першій лікарні.