Хвора на коронавірус кременчужанка попереджала, що її донька приїхала з Польщі, але медики проігнорували це

Також вона говорила про болі в області грудної клітини, але її послухали і відправили до МСЧ «Нафтохімік» робити рентген
28 березня на засіданні виконкому стало відомо, що 69-річна жінка, яка захворіла на коронавірус у Кременчуці, насправді спочатку звернулася до інфекційного відділення та попереджала медиків про те, що її донька повернулася з-за кордону, а також про те, що у неї болі в області грудної клітини. Проте медики з якихось причин проігнорували це.
Жінку послухали, а після того відправили до медико-санітарної частини «Нафтохімік» робити рентген, тобто вона їздила у громадському транспорті. Пізніше її госпіталізували до пульмонологічного відділення Першої лікарні.
Наразі медиків Першої лікарні відправляють на самоізоляцію, приміщення медичного закладу дезінфікують.
Раніше на засіданні оперативного штабу із запобігання коронавірусу була оприлюднена інформація, що жінка приховувала той факт, що її донька приїхала з Польщі, тим самим наразила на небезпеку 19 медпрацівників та 14 пацієнтів, які контактували з нею у Першій лікарні.