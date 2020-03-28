Під час карантину кременчужани мають звертатися до тих медиків, які приймають ближче до їхнього дому

Сегодня, 15:55 Просмотров: 844

Медична допомога надаватиметься всім без виключення жителям Кременчука: і тим, які мають декларації з сімейними лікарями, і тим, які їх не мають

Під час карантину медики обслуговуватимуть кременчужан за територіальним принципом, а не відповідно до укладених із лікарями декларацій. Про це на засіданні штабу із запобігання коронавірусу повідомила заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко.





Вона наголосила, що, наприклад, якщо людина проживає на Ревівці, а декларацію уклала з лікарем на Молодіжному, наразі недоцільно пацієнту їхати через все місто і наражати себе на небезпеку, якщо можна отримати необхідну медичну допомогу за місцем проживання.





Медична допомога надаватиметься всім без виключення жителям Кременчука: і тим, які мають декларації з сімейними лікарями, і тим, які їх не мають.