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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на самоізоляції перебуває 202 людини

Сегодня, 15:40 Просмотров: 762

 

Підйому захворюваності на грип та ГРВІ немає

За останню добу (станом на ранок 28 березня) 24 дорослим і 23 дітям, які звернулися до лікарів, поставлений діагноз ГРВІ. Грипу за добу не зареєстровано. Про епідситуацію в місті повідомила віцемер Ольга Усанова  під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу.


62 людини перебуває в лікарнях з діагнозом пневмонія, важких випадків немає.  


На самоізоляції нині 202 кременчужанина. За словами Ольги Усанової, в частини з кременчужан вже вичерпався термін самоізоляції. Але додалося ще 24 особи за добу додатково. Із них 6 працівників ЦПМСД та 11 медичних працівників лікарні «Придніпровська», які контактували з пацієнткою із підозрою на СОVID-19, де експрес-тест показав позитивний результат

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин
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