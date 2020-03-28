У Кременчуці 20-річний юнак заліз до чужої квартири через вікно та вкрав вудки

Сегодня, 15:19 Просмотров: 555 Комментариев: 1

Крадіжка сталася на вулиці Європейській вчора близько 21.00

27 березня у Кременчуці 20-річний юнак заліз через вікно до чужої квартири на першому поверсі та вкрав рибацькі вудки. Про це проінформувала патрульна поліція нашого міста.





Інспектори роти ТОР отримали повідомлення про проникнення до житла на вулиці Європейській близько 21.00. Прибувши на місце події, побачили пошкоджену раму та відчинені вікна на одному із балконів першого поверху.





Правоохоронці затримали 20-річного юнака, який, ймовірно, і є зловмисником, що поцупив вудки.



На місце виїжджала слідчо-оперативна група, яка встановлюватиме деталі справи та надасть кваліфікацію діям затриманого хлопця.