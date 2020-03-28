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Кременчуг, Потребитель, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці розсадою торгуватимуть із 30 квітня – рішення виконкому

Сегодня, 14:29 Просмотров: 1 090

 

Торгівля відбуватиметься у спеціально визначеній зону на ринку

У Кременчуці дозволили торгувати розсадою та садибним матеріалом з 30 квітня за умови дотримання карантинного режиму. Таке рішення ухвалив сьогодні, 28 березня, виконком Кременчуцької міської ради. Внесені відповідні зміни у попереднє рішення про карантинні обмеження, ухвалене 16 березня. Заборону на торгівлю із продавців розсади та насіння зняли на виконання постанови КМУ.


Розсаду, насіння та садибний матеріал продаватимуть у спеціально визначеній зоні на ринку з 10.00 до 15.00. Керівництво ринку повинно негайно припинити торгівлю в разі порушення карантинного режиму.


Один покупець на 10 квадратних  метрів: у Кременчуці нові карантинні обмеження в магазинах

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: розсада карантин коронавірус
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