У Кременчуці розсадою торгуватимуть із 30 квітня – рішення виконкому

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У Кременчуці дозволили торгувати розсадою та садибним матеріалом з 30 квітня за умови дотримання карантинного режиму. Таке рішення ухвалив сьогодні, 28 березня, виконком Кременчуцької міської ради. Внесені відповідні зміни у попереднє рішення про карантинні обмеження, ухвалене 16 березня. Заборону на торгівлю із продавців розсади та насіння зняли на виконання постанови КМУ.





Розсаду, насіння та садибний матеріал продаватимуть у спеціально визначеній зоні на ринку з 10.00 до 15.00. Керівництво ринку повинно негайно припинити торгівлю в разі порушення карантинного режиму.



