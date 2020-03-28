Один покупець на 10 квадратних метрів: у Кременчуці нові карантинні обмеження в магазинах

Сегодня, 13:28 Просмотров: 2 605 Комментариев: 2

Розмітку для дотримання соціальної дистанції мають нанести і на вході, і біля кас

У Кременчуці вводять нові обмеження у супермаркетах та магазинах – відповідне рішення ухвалив 28 березня на засіданні виконком, доповнивши попереднє рішення про карантинні заходи в місті від 16 березня.









Відповідно до нових вимог, заклади торгівлі мають забезпечити соціальну дистанцію між покупцями не менше 2 метрів, обмежити чергу для розрахунку біля кас та місць розрахунку двома особами. Також рішення виконкому постановляє, що у магазині має перебувати обмежена кількість покупців – одна особа на 10 квадратних метрів.





Розмітку соціальної дистанції мають нанести не лише в торговельних залах, але й на вході в магазин.

Торгівля будівельними матеріалами дозволяється на умовах онлайн-замовлень і доставки товарів або самовивозу. Рішення про прив'язку покупців до магазинів у мікрорайонах виконком ще не ухвалював.