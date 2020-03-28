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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У доньки кременчужанки з підтвердженим діагнозом «COVID-19» експрес-тест показав негативний результат

Сегодня, 13:00 Просмотров: 3 140 Комментариев: 8

 

Також вірус не виявили у доньки та зятя 75-річної жінки, у якої експрес-тестування показало позитивний результат у нашому місті

Мер Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбуці поінформував, що доньці 69-річної кременчужанки, у якої лабораторно підтверджений діагноз «COVID-19», провели експрес-тестування. Результат виявився негативним, вірус у неї не виявлений.


Донька буде перебувати в самоізоляції, стан її здоров‘я гарний, симптомів захворювання немає.


Продовжуємо пропрацьовувати коло контактів. Місця проживання та перебування дезінфікуємо, - зазначив Малецький у повідомленні.


Також раніше міський голова повідомляв, що експрес-тести зробили й доньці та зятю іншої 75-річної кременчужанки, у якої позитивний результат на COVID-19. У обох вірус не підтвердився.

0
Автор: Катерина Турубара Источник фото: ФБ Віталія Малецького
Теги: коронавирус коронавірус экспресс-тесты

Комментарии: 8

298
grykov:
Сегодня, 13:06

Так все ж таки, скільки їй років, 69 чи 75?


0
4
Катерина Турубара:
Сегодня, 13:16

Цитата: grykov

Так все ж таки, скільки їй років, 69 чи 75?

 

Уважно переходьте за посиланнями, що є у матеріалі, та читайте.

 

У Кременчуці у 69-річної жінки лабораторно підтверджений діагноз COVID-19.

 

А у 75-річної жінки експрес-тести показали позитивний результат, але дані з референс-лабораторії надійдуть пізніше.

 

Тобто їх двоє. Тепер же перевіряють їхніх родичів, доньок та зятя.


+14
779
AMD:
Сегодня, 13:40

Испания уже возвращает партии бракованных тестов китайцам


+12
353
evgeniys:
Сегодня, 13:43

Такое впечатление что мер от мордокниги ни на шаг не отходит, прям сыпит сообщениями laughing


+3
867
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 13:47

Цитата: evgeniys

Такое впечатление что мер от мордокниги ни на шаг не отходит, прям сыпит сообщениями laughing

ну молчать в такой ситуации тоже не лучшая идея, пусть хоть так)


+4
45
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:36

Ну да...не сказал бы, начались бы крики и вопли про то, что надо было раньше предупреждать!


0
37
Grinenko:
Сегодня, 15:39

Чем быстрее установят все контакты, тем быстрее выявят цепочку зараженных. Главное оперативность.

 


-1
4 795
КАПУША:
Сегодня, 16:16

Цікаво, а тести у нас роблять оті браковані, які й у Іспанії?


0
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