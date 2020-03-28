У доньки кременчужанки з підтвердженим діагнозом «COVID-19» експрес-тест показав негативний результат

Сегодня, 13:00 Просмотров: 3 140 Комментариев: 8

Також вірус не виявили у доньки та зятя 75-річної жінки, у якої експрес-тестування показало позитивний результат у нашому місті

Мер Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбуці поінформував, що доньці 69-річної кременчужанки, у якої лабораторно підтверджений діагноз «COVID-19», провели експрес-тестування. Результат виявився негативним, вірус у неї не виявлений.





Донька буде перебувати в самоізоляції, стан її здоров‘я гарний, симптомів захворювання немає.





Продовжуємо пропрацьовувати коло контактів. Місця проживання та перебування дезінфікуємо, - зазначив Малецький у повідомленні.





Також раніше міський голова повідомляв, що експрес-тести зробили й доньці та зятю іншої 75-річної кременчужанки, у якої позитивний результат на COVID-19. У обох вірус не підтвердився.