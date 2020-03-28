5 пожеж навколо Кременчука: горів сухостій, вогонь перекидувався на будівлі
Сегодня, 12:29
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Загалом 27 березня вигоріло 32 га сухої рослинності
Останнім часом почастішали пожежі на відкритих територіях, от і вчора, 27 березня, палала суха рослинність одразу у п'яти селах Кременчуцького району. Як проінформувало Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, у двох випадках вогонь перекинувся на будівлі поблизу.
У селі Михайленки:
- 5 рятувальників гасили вогонь майже 3 години, він перекинувся на господарчу будівлю;
- згоріло 8 га сухої рослинності, господарча будівля 3х3 кв. м на вулиці Зеленій та дрова в ній, 10 плодових дерев.
У селі Салівці:
- 4 вогнеборців впоралися з полум'ям за 1,5 години;
- вигоріло 1,5 га сухостою.
У селі Пустовіти:
- 9 ДСНС-ників ліквідували займання протягом години;
- вогонь розповсюдився на дерев'яну господарчу споруду, літню кухню та житловий будинок поблизу;
- у результаті згоріло 25 кв. м сухої рослинності, літня кухня 3х3 кв. м, господарча будівля 2х3 кв. м та дах житлового будинку 4,5х6 кв. м на вулиці Озерній;
- житловий будинок врятували.
У селі Новоселівці:
- 7 рятувальників загасили вогонь за годину;
- вигоріло 12 га сухостою.
У селі Кіндрівці:
- 6 вогнеборцям знадобилося майже 1,5 години, щоб впоратися з полум'ям;
- згоріло 10 га сухої рослинності.
На місця усіх п'яти пожеж виїжджала слідчо-оперативна група Кременчуцького ВП для з'ясування причин займання.
Автор: Катерина Турубара
Источник фото: ДСНС