5 пожеж навколо Кременчука: горів сухостій, вогонь перекидувався на будівлі

Сегодня, 12:29 Просмотров: 927 Комментариев: 3

Останнім часом почастішали пожежі на відкритих територіях, от і вчора, 27 березня, палала суха рослинність одразу у п'яти селах Кременчуцького району. Як проінформувало Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, у двох випадках вогонь перекинувся на будівлі поблизу.





У селі Михайленки:

5 рятувальників гасили вогонь майже 3 години, він перекинувся на господарчу будівлю;

згоріло 8 га сухої рослинності, господарча будівля 3х3 кв. м на вулиці Зеленій та дрова в ній, 10 плодових дерев.





У селі Салівці:

4 вогнеборців впоралися з полум'ям за 1,5 години;

вигоріло 1,5 га сухостою.





У селі Пустовіти:

9 ДСНС-ників ліквідували займання протягом години;

вогонь розповсюдився на дерев'яну господарчу споруду, літню кухню та житловий будинок поблизу;

у результаті згоріло 25 кв. м сухої рослинності, літня кухня 3х3 кв. м, господарча будівля 2х3 кв. м та дах житлового будинку 4,5х6 кв. м на вулиці Озерній;

житловий будинок врятували.





У селі Новоселівці:

7 рятувальників загасили вогонь за годину;

вигоріло 12 га сухостою.





У селі Кіндрівці:

6 вогнеборцям знадобилося майже 1,5 години, щоб впоратися з полум'ям;

згоріло 10 га сухої рослинності.





На місця усіх п'яти пожеж виїжджала слідчо-оперативна група Кременчуцького ВП для з'ясування причин займання.