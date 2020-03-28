Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна311
Кременчук1
Хворі:
Україна298
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна5
Кременчук0
Померло:
Україна8
Кременчук0
Происшествия

5 пожеж навколо Кременчука: горів сухостій, вогонь перекидувався на будівлі

Сегодня, 12:29 Просмотров: 927 Комментариев: 3

 

Загалом 27 березня вигоріло 32 га сухої рослинності

Останнім часом почастішали пожежі на відкритих територіях, от і вчора, 27 березня, палала суха рослинність одразу у п'яти селах Кременчуцького району. Як проінформувало Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, у двох випадках вогонь перекинувся на будівлі поблизу.

У селі Михайленки:

  • 5 рятувальників гасили вогонь майже 3 години, він перекинувся на господарчу будівлю;
  • згоріло 8 га сухої рослинності, господарча будівля 3х3 кв. м на вулиці Зеленій та дрова в ній, 10 плодових дерев.


У селі Салівці:

  • 4 вогнеборців впоралися з полум'ям за 1,5 години;
  • вигоріло 1,5 га сухостою.


У селі Пустовіти:

  • 9 ДСНС-ників ліквідували займання протягом години;
  • вогонь розповсюдився на дерев'яну господарчу споруду, літню кухню та житловий будинок поблизу;
  • у результаті згоріло 25 кв. м сухої рослинності, літня кухня 3х3 кв. м, господарча будівля 2х3 кв. м та дах житлового будинку 4,5х6 кв. м на вулиці Озерній;
  • житловий будинок врятували.


У селі Новоселівці:

  • 7 рятувальників загасили вогонь за годину;
  • вигоріло 12 га сухостою.


У селі Кіндрівці:

  • 6 вогнеборцям знадобилося майже 1,5 години, щоб впоратися з полум'ям;
  • згоріло 10 га сухої рослинності.


На місця усіх п'яти пожеж виїжджала слідчо-оперативна група Кременчуцького ВП для з'ясування причин займання.

3
Автор: Катерина Турубара Источник фото: ДСНС
Теги: пожары сухая растительность сухостой село спасатели

Комментарии: 3

154
cenzor:
Сегодня, 12:49

дупу собі підпалили б краще!


+5
538
VsegdaProtiv:
Сегодня, 12:59

Когда уже поймают тех дегенератов, которые поджигают растительность?!


+4
8
TagjeSamo:
Сегодня, 15:05

Цитата: VsegdaProtiv

Когда уже поймают тех дегенератов, которые поджигают растительность?!

А скільки тих, що кидають недопалки в траву на трасі? Совісті в людей немає


+4
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх