У Кременчуці влада хоче «прив’язати» людей до магазинів, обмеживши пересування містом

Сегодня, 11:57 Просмотров: 6 348 Комментариев: 13

Таку пропозицію обговорили під час засідання оперативного штабу із запобігання захворюваності на коронавірус

28 березня під час засідання оперативного штабу із запобігання захворюваності на коронавірус секретар міської ради Юрій Гриценко запропонував «прив’язати» людей до певних магазинів у мікрорайонах з тим, щоб обмежити пересування містом.

Він запропонував управлінню торгівлі та підприємництва розробити карту – районування з прив’язкою до магазинів. Міський голова Віталій Малецький цю пропозицію підтримав, її хочуть винести на засідання виконкому, який має доповнити перелік заходів із запобігання розповсюдженню коронавірусу.