Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна311
Кременчук1
Хворі:
Україна298
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна5
Кременчук0
Померло:
Україна8
Кременчук0
Кременчуг, Потребитель, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці влада хоче «прив’язати» людей до магазинів, обмеживши пересування містом

Сегодня, 11:57 Просмотров: 6 348 Комментариев: 13

Таку пропозицію обговорили під час засідання оперативного штабу із запобігання захворюваності на коронавірус

28 березня під час засідання оперативного штабу із запобігання захворюваності на коронавірус секретар міської ради Юрій Гриценко запропонував «прив’язати» людей до певних магазинів у мікрорайонах з тим, щоб обмежити пересування містом.

 

Він запропонував управлінню торгівлі та підприємництва розробити карту – районування з прив’язкою до магазинів. Міський голова Віталій Малецький цю пропозицію підтримав, її хочуть винести на засідання виконкому, який має доповнити перелік заходів із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

6
Автор: Татьяна Донченко
Теги:

Комментарии: 13

414
ff48:
Сегодня, 12:11

Все верно, зачет за видимость работы. А то мне надоело ездить с речпорта в Фоззи за пачкой макарон.


+22
170
DarkFolko:
Сегодня, 12:21

Особенно удобно когда идешь ночью с работы и по дороге только один работающий магазин АТБ (круглосуточный) - но оказываеться он не в твоем районе.

А ещё интересно тот факт как будут решать к какому району тебя привязать? По прописке? Так у нас не мало людей живут не по прописке (от городских до вообще приезжих)


+41
32
rva:
Сегодня, 12:33

Привязать это как?...если чел например прописан в другом городе а живет сейчас в Кременчуге,  то не сможет в Кременчуге купить продукты?.. т.е. полные магазины продуктом а чел должен умереть не от вирруса а от голода?.. интересно к какому магазину привяжут себя штабисты..? вместо того что бы заняться делом, придумывают людям пакости...(.. простой вопрос к "штабу": "почему массово не тестируют людей на коронавирус как это делают все страны?.." 


+47
413
Trik-Trak:
Сегодня, 12:47

Вот ведь где разгулялась фантазия чинуш! Такую бы энергию да изобретательность в конструктивное русло! До такого, наверно, ещё ни в одной стране мира не додумались - Кременчуг впереди планеты всей! )


+36
62
vortex:
Сегодня, 13:51

Сажать на кол таких умников


+22
833
jondin:
Сегодня, 14:02

лучше б мозги к голове привязали.


+24
25
fro:
Сегодня, 14:05

Бошего бреда за последнее время я не слышал,а там где нет магазинов волшебный мер попросит сети срочно открвть точку,и все побегут открывать новые магазы!!!Ну бред же!


+17
23
xikilla:
Сегодня, 14:11

Бред......полный.....

Мозги привяжите себе!!!


+18
36
KSV:
Сегодня, 14:25

Звонок на "скорую" - температура 39, нечем дышать, прохо.

- Извините мест нет, Вам лучше побыть дома.

Вопрос от меня: к какому магазину вы себя привяжете? 

60-70% людей даже не почувствуют что они болели, но они будут переносчиками. Те что остались, 50% переколбасит нормально, но пройдет! А вот остальным - будет плохо! Математика: кременчужан примерно 200 000, 140 000 не почувствуют, осталось 60 000, половина худо-бедно перенесут вирус, а вот 30 000 надо госпитализировать и половину из них надо на ШВЛ. 

Так вот, карантин, проезд, магазины в своем раене надо для того что-б замедлить заспространение вируса (он распространяется очень быстро), и через месяц-полтора город накроет, и вот тогда врач будет палачом! Он будет решать кому жить, а кому нет (типа диалог на скорую).

Заключение - переболеют все! Поражающее свойство вируса не реальное). Только чем стремительней будет заражатся город, тем больше людей умрет! Просто не хватит ШВЛ на всех! Карантин, изоляция, магазины возле дома замедлят распространение, и люди будут как-бы по очереди болеть, будут освобождаться апараты ШВЛ, врачи успеют вылечиться, и так люди которые обеспечивают город, бо когда все резко заболеют - просто работать будет некому (врачи, горгаз, водоканал, обленерго, продавцы). 


+5
37
Grinenko:
Сегодня, 15:48

Такие меры нужны для того что бы не допустить быстрого разнесения вируса по всему городу. Хотиче что бы у нас было как в Италии, а то ещё и по хуже. Эксперты диванные, сидите дома, а за гречкой в бижайший магазин. 


-7
45
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:51

В Италии так и делают! Карантин на то и карантин, чтобы дома сидеть, а не по городу ездить без серьезной необходимости! Уж хлеба можно и в своем магазине купить, а не идти через весь город!


-4
154
cenzor:
Сегодня, 15:51

Цитата: Grinenko
сидите дома, а за гречкой в бижайший магазин. 
расскажите это сотне тысяч приехавших из-за бугра.


+5
62
vortex:
Сегодня, 15:57

Интересно, а работу тоже ближайшую в районе привяжут? Вот повезёт кому-то кто живёт возле исполкома... 

 

Если есть перемещение между районами города интенсивное (а оно есть) тогда вирус безпрепятсвенно может проникать из одного района в другой и это не замедлит никак абсолютно его распространение. А вот то что при отсутсвии конкуренции цены ещё в несколько раз поднимут магазины - несомненно. По-моему, за такие идеи по кой-кому плачет тюрьма


+5
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх