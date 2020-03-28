У Кременчуці на вулицях хочуть демонтувати кавові апарати та системи поповнення мобільних телефонів

Сегодня, 11:34 Просмотров: 1 559 Комментариев: 4

Таку пропозицію обговорили під час засідання оперативного штабу із запобігання захворюваності на коронавірус

У Кременчуці на вулицях хочуть демонтувати кавові апарати та системи поповнення мобільних телефонів. Таку пропозицію озвучив міський голова Віталій Малецький. Начальник управління торгівлі та підприємництва Людмила Жорняк цю пропозицію підтримала.





Остаточне рішення мають ухвалити під час засідання виконкому, посиливши перелік заходів запобігання коронавірусу.

Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що власники системи поповнення мобільних телефонів не дотримуються безпечних заходів, зокрема, не дезінфікують поверхні. Така ж сама проблема з кавовими апаратами.





Сьогодні власників цих торгових точок попередять, якщо вони й надалі не дотримаються рекомендацій, їхні точки демонтують за рішенням виконкому.





Людмила Жорняк також повідломила, що в результаті перевірок 27 березня (перевірено 15 об’єктів торгівлі) складено два протоколи за порушення карантинного режиму.