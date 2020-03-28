Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна311
Кременчук1
Хворі:
Україна298
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна5
Кременчук0
Померло:
Україна8
Кременчук0
Кременчуг, Потребитель, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на вулицях хочуть демонтувати кавові апарати та системи поповнення мобільних телефонів

Сегодня, 11:34 Просмотров: 1 559 Комментариев: 4

   

Таку пропозицію обговорили під час засідання оперативного штабу із запобігання захворюваності на коронавірус

У Кременчуці на вулицях хочуть демонтувати кавові апарати та системи поповнення мобільних телефонів. Таку пропозицію озвучив міський голова Віталій Малецький. Начальник управління торгівлі та підприємництва Людмила Жорняк цю пропозицію підтримала.


Остаточне рішення мають ухвалити під час засідання виконкому, посиливши перелік заходів запобігання коронавірусу.

Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що власники системи поповнення мобільних телефонів не дотримуються безпечних заходів, зокрема, не дезінфікують поверхні. Така ж сама проблема з кавовими апаратами.


Сьогодні власників цих торгових точок попередять, якщо вони й надалі не дотримаються рекомендацій, їхні точки демонтують за рішенням виконкому.


Людмила Жорняк також повідломила, що в результаті перевірок 27 березня (перевірено 15 об’єктів торгівлі) складено два протоколи за порушення карантинного режиму.

6
Автор: Татьяна Донченко
Теги: карантин коронавірус торгівля

Комментарии: 4

769
Angel737:
Сегодня, 12:57

Нууу, как по мне.

Тут даже не стоит демонтировать, а вот срочно отключить от электроснабжения всё это Оборудование, это - Да!

И без никаких Но!!!


+1
779
AMD:
Сегодня, 13:44

Цитата: Angel737

Нууу, как по мне.

Тут даже не стоит демонтировать, а вот срочно отключить от электроснабжения всё это Оборудование, это - Да!

И без никаких Но!!!

На этом, недомер не сможет срубить бабла. Лучше списать кучу денег на демонтажи, а после того, как всё утихнет, опять сбивать деньги на разрешение установки.


+13
37
Grinenko:
Сегодня, 15:51

Если владельцы не дезинфицируют поверхности....ну ну, кому кофейку с короновирусом...становитесь в очередь. Эта ситуация затянется на пару месяцев так точно. По этому их должны демонтировать обязательно.


0
45
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:54

А зачем они отключенные на улице вообще нужны, ну подойдут поломают, дебилов на карантине развелось прилично!


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх