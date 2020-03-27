Торгівля під час карантину: оновлені вимоги до кременчуцьких магазинів

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27 березня на засіданні антикоронавірусного штабу в мерії начальник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк розповіла про нові рекомендації для кременчуцьких підприємців, які здійснюють торгівлю під час карантину.





Всі керівники закладів торгівлі мають забезпечити у торгових залах: