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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Торгівля під час карантину: оновлені вимоги до кременчуцьких магазинів

Сегодня, 12:12 Просмотров: 2 072


Як кременчуцькі торговці мають організувати роботу

27 березня на засіданні антикоронавірусного штабу в мерії начальник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк  розповіла про нові рекомендації для кременчуцьких підприємців, які здійснюють торгівлю під час карантину.


Всі керівники закладів торгівлі мають забезпечити у торгових залах:

  • дотримання соціальної дистанції працівниками та відвідувачами не менше 2 метрів;
  • зробити розмітку цієї дистанції в районі місць розрахунку та на прилеглій до закладу території;
  • приймання відвідувачів без масок не допускається;
  • у торговому залі одночасно не може перебувати більше, ніж 1 особа на 10 кв.м.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: магазин торговля карантин
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