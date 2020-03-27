Торгівля під час карантину: оновлені вимоги до кременчуцьких магазинів
Сегодня, 12:12
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Як кременчуцькі торговці мають організувати роботу
27 березня на засіданні антикоронавірусного штабу в мерії начальник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк розповіла про нові рекомендації для кременчуцьких підприємців, які здійснюють торгівлю під час карантину.
Всі керівники закладів торгівлі мають забезпечити у торгових залах:
- дотримання соціальної дистанції працівниками та відвідувачами не менше 2 метрів;
- зробити розмітку цієї дистанції в районі місць розрахунку та на прилеглій до закладу території;
- приймання відвідувачів без масок не допускається;
- у торговому залі одночасно не може перебувати більше, ніж 1 особа на 10 кв.м.