Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.03.2020 10:00
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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на самоізоляції перебуває 177 містян, за добу зробили 6 тестів на коронавірус

Сегодня, 11:39 Просмотров: 1 030

 

В Україні зареєстрували вже 8 випадків захворювання на коронавірус у лікарів, тому так важливо, щоб пацієнти не приховували інформацію про себе, а лікарі могли захиститися від ймовірного зараження

На самоізоляції у Кременчуці знаходиться 177 осіб: у чотирьох з них термін самоізоляції вже закінчився, одну людину ушпиталили. Про ситуацію у місті повідомили під час засідання штабу оперативного реагування щодо запобігання коронавірусу у мерії. На обліку у районному центрі ПМСД також знаходиться 6 кременчужан на самоізоляції.


Протягом минулої доби до медиків звернулося 57 дорослих та 24 дитини з ГРВІ, одному дорослому поставили діагноз «грип».


69 осіб з пневмонією у нашому місті перебуває на стаціонарному лікуванні, у одного — тяжкий перебіг захворювання.


За минулу добу зробили 6 тестів на коронавірус (5 дорослим та одній дитині). Результати — негативні, але біологічний матеріал відправили також до Києва у референс-лабораторію для підтвердження остаточного діагнозу. Наразі хворих на коронавірус у Кременчуці немає.


Усіх мешканців Кременчука просять обов'язково повідомляти, якщо вони повернулися з-за кордону або з міста України, де вже є випадки зараження на COVID-19.


Заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко повідомила, що в Україні зареєстровано вже 8 випадків захворювання на коронавірус у лікарів, тому так важливо, щоб пацієнти не приховували інформацію про себе, а лікарі могли захиститися від ймовірного зараження.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: stb.ua
Теги: коронавирус коронавірус карантин самоізоляція заболеваемость статистика
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