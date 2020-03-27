«Швидка» відмовлялася їхати до кременчужан з підозрою на коронавірус

Сегодня, 11:17 Просмотров: 2 803 Комментариев: 4

Вчора також сів літак з Амстердаму на якому були кременчужани й міська влада поки не знає хто вони

Міський голова Віталій Малецький на засіданні штабу оперативного реагування підняв питання роботи з обласною станцією швидкої допомоги, яка відмовлялася їхати до кременчужан з підозрою на короновірус. Рішення доводилося врегульовувати в «ручному режимі».





- Взаємодія з обласною станцією швидкої допомоги, дзвінки приходять на них, а вони далі передають. Я розумію вчора зранку був збій, вони не хотіли виїжджати на підозру коронавірусу. Як ми діставали тих кременчужан, які були на борту Амстердам-Київ на якому було двоє людей, які зараз в лікарні, - зазначив міський голова Віталій Малецький. - Одну дівчину, яку відмовилася везти швидка - батько привіз сам в інфекційне відділення, щоб провести необхідні дослідження. Дівчинка ця без симптомів, тому повернулася з батьком додому на самоізоляцію.



- Чоловіка, який знаходиться в інфекційному відділені доставила бригада швидкої допомоги, але через нашу підстанцію, а не через «103», - зауважила заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко.



- В ручному режимі, - зазначив мер. - У нас фактично була ситуація, коли центр прийняття рішень блокував доставку пацієнтів з підозрою на коронавірус. Я так розумію? Тобто виклики поступали, телефонували, прохали передати через планшет виклик, попереджали про насторогу, що необхідно бути в інфекційних костюмах й перевести цих людей. Убезпечити себе й місто від небезпеки. Я правду кажу чи помиляюся?



- Ви говорите правильно, - додала Людмила Пономаренко.



- Ми «окольними» шляхами отримали інформацію про яку знали на певному рівні. Ми зранку зреагували. А нам вибачте влаштовують саботаж з перевезенням цих людей в інфекційне відділення... Вчора також сів літак з Амстердаму на якому були кременчужани й ми досі не знаємо хто вони, - сказав мер.