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Замість газети - гроші на боротьбу з коронавірусом: петиція кременчужанки набрала 250 голосів, необхідних для розгляду

Сегодня, 11:01 Просмотров: 630 Комментариев: 1

 

На збір необхідної кількості голосів пішло трохи більше доби

Петиція Лариси Гориславець про спрямування 9 мільйонів гривень на потреби медицини набрала необхідні для розгляду 250 голосів за 28 годин від початку їх збору. Нагадаємо, кременчужанка просить мера міста та депутатів міськради припинити випуск газети «Кременчуцькі новини» за гроші міського бюджету, а зекономлені кошти спрямувати на медпрепарати та обладнання для протидії коронавірусу.


Припинити випуск газети за гроші бюджету, спрямувати їх на протидію коронавірусу: петиція кременчужанки


 


Загалом петиція набрала 259 голосів, доки була переміщена у розділ «на розгляді».


Тепер міський голова має відповісти на петицію.


Раніше Держаудитслужба зобов'язала КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» - комунальнне підприємство, яке видає газету, розірвати договір на 9,3 млн. грн на друк та розповсюдження видання. Причиною стали виявлені порушення при проведенні тендеру. Проте КТРК до цього часу не виконала припис Держаудиту.


Госаудит требует разорвать договор на печать новой газеты «фиолетовой команды»

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: петиція коронавірус газета медицина

Комментарии: 1

767
Angel737:
Сегодня, 12:18

Молодцы Кременчужане!

В Это время, да за такую растрату на газету, которые пенсионеры используют после Оправления в туалете, да за такое Мера - Под СУД !!!


+9
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