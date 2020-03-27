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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Кременчужанина, який повернувся з Росії, госпіталізували разом з дітьми до інфекційного відділення

Сегодня, 10:44 Просмотров: 2 481 Комментариев: 4

 

Четверо членів родини госпіталізували в лікарню, щоб виключити підозру на коронавірус

У Кременчуці госпіталізували батька двох дітей з підозрою на коронавірус. Про це повідомила заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко на засіданні штабу оперативного реагування.


За словами Людмили Пономаренко, сьогодні зранку надійшов виклик у швидку. У батька двох дітей, який повернувся з Росії, піднялася температура. Його дружину вчора госпіталізували до інфекційного відділення, а результати аналізів відправили до Полтави.


- Вночі у дитини піднялася температура до 39, з якою батько самостійно впоратися не зміг. У сім'ї двоє дітей: 2 річна дитина захворіла, ще до повернення батька із-за кордону, а старший 10-річний хлопчик захворів коли батько повернувся в родину, - зазначила Людмила Пономаренко.


Дітей разом з батьком госпіталізували у боксове відділення дитячої лікарні. Зараз медики проводять всі необхідні заходи, щоб виключити захворювання на коронавірус.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус коронавірус карантин медики

Комментарии: 4

3 659
Oleg Olimp:
Сегодня, 10:56

Ноу -хау от наших перевозчиков, перед границей с Украиной водитель автобуса всем раздает жаропонижающее, что бы все пассажиры без проблем прошли контроль температуры тела, как Вам такое, земляки?smiley


+18
148
Шамиль:
Сегодня, 11:00

Вечно из россии какойто треш приходит!


-23
623
The best:
Сегодня, 11:02

Засланный козачек(


-19
406
КиТ:
Сегодня, 11:46

Вечно из россии какойто треш приходит
Странно, а премьер сказал, что вирусняк привезли попо...поломойки из Эвропы.


+8
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