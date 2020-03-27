Кременчужанина, який повернувся з Росії, госпіталізували разом з дітьми до інфекційного відділення

Сегодня, 10:44 Просмотров: 2 481 Комментариев: 4

Четверо членів родини госпіталізували в лікарню, щоб виключити підозру на коронавірус

У Кременчуці госпіталізували батька двох дітей з підозрою на коронавірус. Про це повідомила заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко на засіданні штабу оперативного реагування.



За словами Людмили Пономаренко, сьогодні зранку надійшов виклик у швидку. У батька двох дітей, який повернувся з Росії, піднялася температура. Його дружину вчора госпіталізували до інфекційного відділення, а результати аналізів відправили до Полтави.





- Вночі у дитини піднялася температура до 39, з якою батько самостійно впоратися не зміг. У сім'ї двоє дітей: 2 річна дитина захворіла, ще до повернення батька із-за кордону, а старший 10-річний хлопчик захворів коли батько повернувся в родину, - зазначила Людмила Пономаренко.



Дітей разом з батьком госпіталізували у боксове відділення дитячої лікарні. Зараз медики проводять всі необхідні заходи, щоб виключити захворювання на коронавірус.