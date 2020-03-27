COVID-19 в Україні: 218 підтверджених випадків, четверо пацієнтів одужали

За добу зафіксовано 62 нові випадки
В Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
Станом на сьогодні, на 10.00, із загальної кількості хворих п'ять випадків летальних, четверо пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 випадків;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 випадки;
- Донецька область — 2 випадки;
- Запорізька область — 8 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область — 24 (2 летальні) випадки;
- м. Київ — 47 випадків;
- Київська область — 32 випадки;
- Львівська область — 3 випадки;
- Луганська область — 1 випадок;
- Одеська область — 4 випадки;
- Рівненська область — 9 випадків;
- Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
- Херсонська область — 1 випадок;
- Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
- Черкаська область — 2 випадки.