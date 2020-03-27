Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна218
Кременчук0
Хворі:
Україна209
Кременчук0
Вилікувалось:
Україна4
Кременчук0
Померло:
Україна5
Кременчук0
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

COVID-19 в Україні: 218 підтверджених випадків, четверо пацієнтів одужали

Сегодня, 10:12 Просмотров: 1 466 Комментариев: 2

За добу зафіксовано 62 нові випадки

В Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.


Станом на сьогодні, на 10.00, із загальної кількості хворих п'ять випадків летальних, четверо пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 випадків;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 випадки;
  • Донецька область — 2 випадки;
  • Запорізька область — 8 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська область — 24 (2 летальні) випадки;
  • м. Київ — 47 випадків;
  • Київська область — 32 випадки;
  • Львівська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 1 випадок;
  • Одеська область — 4 випадки;
  • Рівненська область — 9 випадків;
  • Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
  • Черкаська область — 2 випадки.
1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус карантин

Комментарии: 2

180
кренделёк:
Сегодня, 10:22

каждый день будет новость про увеличение или уменьшение?

нечем ленту заполнить?

 

обновляйте верхнюю табличку и достаточно


-5
35
KSV:
Сегодня, 10:59

Цитата: кренделёк

 

обновляйте верхнюю табличку и достаточно

Ну и нарисовать карту с областями и прописывать цифры.


+9
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