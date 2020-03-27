COVID-19 в Україні: 218 підтверджених випадків, четверо пацієнтів одужали

Сегодня, 10:12 Просмотров: 1 466 Комментариев: 2

В Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.





Станом на сьогодні, на 10.00, із загальної кількості хворих п'ять випадків летальних, четверо пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: