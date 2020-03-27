Під варту посадили жителя Полтавщини, який задушив власну дружину

Сегодня, 10:01 Просмотров: 630

Жителю Зіньківського району повідомили про підозру в умисному вбивстві дружини (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





Нагадаймо, 22 березня у Зіньківському районі сталося вбивство. До правоохоронців зателефонував чоловік, який зізнався у вбивстві дружини.





Відомо, що між подружжям часто виникали сварки на побутовому ґрунті. У день вбивства між ними знову виник конфлікт, під час якого чоловік здавив руками шию жінки і тримав доти, доки потерпіла не перестала подавати ознак життя. Потім він подзвонив у поліцію і сказав, що задушив дружину.





Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.