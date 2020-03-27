Мийте руки на здоров'я: у Кременчуці під час карантину планово не відключатимуть гарячу воду

Планові сезонні ремонти мереж теплопостачання під час карантину не проводитимуться, повідомили в мерії
До припинення карантину у Кременчуці не проводитимуть планових ремонтів мереж тепло та водопостачання, тобто планового відключення гарячої води не буде. Про це повідомила пресслужба виконкому з посиланням на міського голову Віталія Малецького.
Усі ремонтні та профілактичні роботи, які, зазвичай починаються по завершенні опалювального сезону, будуть перенесені на більш пізній період.
У мерії також зазначили, що підприємство «Полтаваобленерго» на звернення міської влади з самого початку карантину припинило планові ремонтні роботи на своїх мережах, під час яких передбачалося відключення електроенергії.