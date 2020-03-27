Мийте руки на здоров'я: у Кременчуці під час карантину планово не відключатимуть гарячу воду

Сегодня, 12:30 Просмотров: 722

Планові сезонні ремонти мереж теплопостачання під час карантину не проводитимуться, повідомили в мерії

До припинення карантину у Кременчуці не проводитимуть планових ремонтів мереж тепло та водопостачання, тобто планового відключення гарячої води не буде. Про це повідомила пресслужба виконкому з посиланням на міського голову Віталія Малецького.





Усі ремонтні та профілактичні роботи, які, зазвичай починаються по завершенні опалювального сезону, будуть перенесені на більш пізній період.





«Кременчужани наразі повинні отримувати усі необхідні комунальні послуги, щоб мати можливість дотримуватися карантинних заходів», – наголосив міський голова.





У мерії також зазначили, що підприємство «Полтаваобленерго» на звернення міської влади з самого початку карантину припинило планові ремонтні роботи на своїх мережах, під час яких передбачалося відключення електроенергії.