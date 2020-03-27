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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Кременчуцькі тролейбуси обклеять наліпками, щоб знати кількість пасажирів

Сегодня, 12:50 Просмотров: 859

 

Комунальний транспорт Кременчука відучора перевозять більшу кількість пасажирів

Ще вчора зранку у транспорт пускали по 10 осіб, а ввечері, за словами кременчужан, кількість людей у транспорті збільшили. На штабі оперативного реагування керівник управління транспорту Руслан Івашина зазначив, що Уряд пом’якшив умови пасажирських перевезень. Згідно з постановою Кабмін дозволив перевозити 50% пасажирів від кількості посадочних місць.


У 12-метровому тролейбусі дозволено перевозити 17 пасажирів, у 18 метровому - 25, в автобусі - 15. На транспортних засобах розмістять наліпки з інформацією про дозволену кількість пасажирів.


З понеділка у транспорт повернуться кондуктори, за умови забезпечення їх, водіїв і пасажирів засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.


На міських маршрутах працює 50 одиниць комунального транспорту: 42 тролейбуси та 8 автобусів. У вихідні працюватиме 25 тролейбусів та 6 автобусів.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: тролейбус
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