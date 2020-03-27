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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Продавати розсаду у Кременчуці почнуть не раніше понеділка: де організують продаж

Сегодня, 14:01 Просмотров: 2 289 Комментариев: 1

За вихідні управління розвитку підприємництва та торгівлі має організувати безпечну торгівлю у визначених місцях

Торгівля розсадою і саджанцями у Кременчуці буде здійснюватись на території ринків з 10.00 до 15.00. Про це на засіданні штабу оперативного реагування повідомила начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк. Покупцям там забезпечать вхід і вихід в різних місцях, контролювати потік людей будуть охоронці ринків. Продавці розташовуватимуться не ближче, ніж в трьох метрах одне від одного.


Садівництво та городи на низькому старті: дозволили продаж насіння

Розсаду продаватимуть на ринках:

  • Аврора
  • Універсальний
  • Толока
  • Центральний
  • Крюків'янка
  • Правобережний
  • Новоіванівський
  • Авторинок
  • На Третьому Занасипі (місце поки визначають)


Торгівля насінням дозволена у спеціальних магазинах. Інші групи товарів мають бути відокремлені і не відпускатися. У магазинах повинні дотримуватися вимог, щодо кількості людей у торговому залі, дотримання дистанції та наявності засобів особистого захисту.


Торгівля під час карантину: оновлені вимоги до кременчуцьких магазинів

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рассада торговля карантин

Комментарии: 1

154
Merkutsio:
Сегодня, 17:00

Блин да вы офигели! Какая розсада? В стране карантин! Почему одни не могут купить в магазинах то, что им надо, а пенсионерам для их дач будут продавать розсаду??? Место того, что бы пенсионеры сидели дома они будут бегать за розсадой?!?!?!

 


-5
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