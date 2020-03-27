Продавати розсаду у Кременчуці почнуть не раніше понеділка: де організують продаж

Сегодня, 14:01 Просмотров: 2 289 Комментариев: 1

Торгівля розсадою і саджанцями у Кременчуці буде здійснюватись на території ринків з 10.00 до 15.00. Про це на засіданні штабу оперативного реагування повідомила начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк. Покупцям там забезпечать вхід і вихід в різних місцях, контролювати потік людей будуть охоронці ринків. Продавці розташовуватимуться не ближче, ніж в трьох метрах одне від одного.





Розсаду продаватимуть на ринках:

Аврора

Універсальний

Толока

Центральний

Крюків'янка

Правобережний

Новоіванівський

Авторинок

На Третьому Занасипі (місце поки визначають)





Торгівля насінням дозволена у спеціальних магазинах. Інші групи товарів мають бути відокремлені і не відпускатися. У магазинах повинні дотримуватися вимог, щодо кількості людей у торговому залі, дотримання дистанції та наявності засобів особистого захисту.



