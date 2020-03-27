Засудили чоловіка, який у Полтаві пропонував патрульним 10 тисяч гривень хабара

Сегодня, 13:23 Просмотров: 171

Обвинувачений сів за кермо нетверезим та в'їхав у іншу автівку. Щоб патрульні не складали адмінпротокол за п'яне водіння, чоловік запропонував неправомірну вигоду

Нещодавно Київський районний суд Полтави розглянув кримінальну справу, відкриту по факту пропозиції неправомірної вигоди службовій особі.





З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що обвинувачений в ніч на 2 листопада у Полтаві вчинив ДТП. 2 листопада близько 1.17 нетверезий чоловік за кермом ВАЗ-210990 в'їхав у автівку, що була припаркована на узбіччі.





На місце ДТП приїхав екіпаж патрульних, який складався з двох патрульних. Обвинуваченого перевірили за допомогою алкотестеру. Результат - 1,77 проміле.





Щоб уникнути відповідальності за порушення ч. 1 с. 130 КУпАП (водіння у нетверезому стані), водій двічі запропонував двом поліцейським 10 тисяч гривень хабара. Ця сума призначалася для того, щоб правоохоронці не складати протокол.





У результаті в суді чоловік свою вину визнав та розкаявся.





Суд визнав водія винним у порушенні ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 8500 грн.