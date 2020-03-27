Дорогий COVID-19: медзаклади Кременчука купують маски по 13 та 19 грн за штуку

Сегодня, 14:38 Просмотров: 2 580 Комментариев: 6

ТЪ дослідив закупівлі товарів для запобігання та протидії коронавірусу. «Антикоронавірусні» закупівлі дозволені без тендерів, але для них передбачена особлива форма звіту

Виконком Кременчуцької міської ради двічі ухвалював рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань, виділяючи кошти на боротьбу з коронавірусом із резервного фонду міського бюджету (формально ці рішення ще має затвердити міська рада, коли зможе зібратися, але зараз не час – карантин). На боротьбу з коронавірусом у Кременчуці виділили спочатку 1,5 млн грн, потім – ще 847 тис грн.





Закупівлі товарів, робіт та послуг для ефективної боротьби з епідемією коронавірусу мають пріоритетні умови, аби замовники мали можливість їх прискорити. Такі закупівлі дозволено проводити без тендерів навіть якщо сума перевищує поріг закупівлі. Це актуально в умовах боротьби з хворобою, бо з 19 квітня поріг на товари та послуги знижується із 200 до 50 тисяч гривень.





Але зміни, які 17 березня Рада внесла до Закону «Про публічні закупівлі», передбачають, що його дія не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для запобігання та боротьби з хворобою.





Купувати у спрощений спосіб можна не все: на виконання закону уряд увалив Порядок проведення, необхідних для здійснення заходів для запобігання та боротьби з COVID-19 (Постанова № 225 від 22.03.20 року). Документ містить перелік лікарських засобів, дезінфекційних засобів, антисептиків, медичного обладнання та послуг, які дозволено купувати за прямою угодою, без використання системи електронних закупівель ProZorro. Проте потім замовники мають відзвітувати у системі: розмістити звіт, договір з додатками та звіт про виконання договору (тобто про те, що закупівля відбулася). У ProZorro навіть з’явилася особлива форма звіту про закупівлю з позначкою COVID-19.









На COVID-19 у Кременчуці вже пішло 636 тисяч гривень





Станом на 27 березня замовники (комунальні медичні некомерційні підприємства) розмістили 13 звітів з позначкою COVID-19 на загальну суму 636 323,5 грн. Тобто вся сума кошів, виділена з бюджету, ще не використана. Хоча, як ми з’ясували, замовники купують ці товари на допорогах й за звичайним звітом про закупівлі. Наприклад, дитяча лікарня.





Суми окремих закупівель з позначкою COVID-19 – від 700 грн до 83,5 тис грн. Купували як медичні товари в асортименті, так і окремі товари.





Закупівлі COVID-19 у Кременчуці





Організатор Лот Очік. вартість, грн Переможець Ціна за од., грн Од. виміру КНМП "Лікарня інтенсивного лікування " Кременчуцька" Маска медична стерильна тришарова 156 000 ПП "Юнайтед стратеджи" 13,00 штуки КНМП "Лікарня інтенсивного лікування " Кременчуцька" Одноразовий захисний комбінезон з капюшоном DIXION 186 000 ТОВ "МРІЯ-МЕДІКАЛ" 372,00 штуки КНМП "Лікарня інтенсивного лікування " Кременчуцька" Дезінфікуючі засоби 65 535 ТОВ ''Дезодар'' - - КНМП ЦПМСД №2 Маска медична одноразова 9 700 Міжлікарняна аптека №212 філія Полтавського обласного КП "Полтавафарм" 19,40 штуки КНМП ЦПМСД №3 антисептик для рук 21 600 Міжлікарняна аптека №212 філія Полтавського обласного КП "Полтавафарм" 72,00 упаковка КНМП ЦПМСД №1 Медичні матеріали (серветки спиртові) 2 131,6 ТОВ ЕКОМЕД 60,90 упаковка КНМП ЦПМСД №1 Медичне обладнання та вироби медичного призначення (бахіли та інш.) 7 140,05 ТОВ ЕКОМЕД - - КНМП ЦПМСД №1 Оглядові нітрилові рукавички, нестерильні, неприпудрені хлоровані 1 540,8 ТОВ ЕКОМЕД 1,54 штуки КНМП ЦПМСД №1 Респіратор з клапанами FFP-2 700 ФОП ДАЦЕНКО Р.О. 70,00 штуки КНМП ЦПМСД №1 Маска медична захисна трьохшарова 39 000 ФОП ДАЦЕНКО Руслан Олегович 13,00 штуки КНМП ЦПМСД №2 Швидкий тест VivaDiagTM COVID-19 8 025 ТОВ “НМТ” 267,50 штуки КНМП "Лікарня інтенсивного лікування " Кременчуцька" Медичні матеріали (бахіли та інш) 83 451 ФОП Малєєв Володимир Анатолійович - - КНМП "Лікарня інтенсивного лікування " Кременчуцька" Комплект одягу протиепідемічний (для біозахисту) №25 "Славна" нестерильний 55 500 ФОП Баранова Ольга Василівна 370,00 компл.





Джерело даних: модуль аналітики bi.prozorro.org





Один експрес-тест на COVID-19 коштує 267,5 грн





ЦПМСД №2 (поліклініка у Крюкові) має досвід закупівлі експрес-тестів на коронавірус. 20 березня медичне підприємство уклало угоду з ТОВ НТМ (м. Харків) на закупівлю 30 швидких тестів на коронавірус на загальну суму 8025 грн. Угода містить специфікацію, відповідно до якої ціна за одиницю товару (без ПДВ) складає 250 грн, відповідно. ПДВ у даній угоді складає 7%, тож підсумкова ціна тесту – 267,5 грн.





У Кременчуці роблять швидкі тести одразу навіть не всім пацієнтам, кого привозять з підозрою на коронавірус. Напевне, це пояснюється не лише медичними показниками, але й ціною самого тесту.





Маски по 13 та 19 гривень





Що й почому нині купують медичні заклади в умовах дефіциту засобів захисту? Слід зазначити, що Рада та уряд спростили процедуру медичних закупівель, але не змінили їх принципи. Це, зокрема, добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність та інші. Ці принципи згадуються у Постанові КМУ №225.





Усі здійснені на даний закупівлі за звітом COVID-19 у Кременчуці були неконкурентними, ціни на медичні маски злетіли до небес порівняно з періодом до коронавірусу.





КМПН «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» уклав угоду з Міжлікарняною аптекою № 212 - філією Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» - на закупівлю масок медичних одноразових (500 штук) на загальну суму 9700 грн. Маски для ЦПМСД №2 виявилися золотими – ціна за одиницю товару склала 19 грн 40 коп. Щоправда, оплату за такою ціною, відповідно до даних порталу публічних закупівель, ЦПСМД №2 не здійснив.





КМПН «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» теж оприлюднив звіт про закупівлю масок: 3000 штук на суму 39 тис грн, постачальник – ФОП Даценко Руслан Олегович. Таким чином, ціна за одну маску медичну тришарову складає 13 гривень. Це трохи дешевше, ніж у колег із ЦПМСД №2, але теж у 10-16 разів перевищує звичайну ціну одноразової маски. При цьому договір не містить специфікації товару; вказано, що його ціна та кількість визначається накладною. То якою ж у підсумку буде ціна маски? За даними порталу публічних фінансів, ЦПМСД ще не платив ФОПу за маски.









Вдесятеро дорожче продає сумнівна фірма





25 березня КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» теж уклала угоду на закупівлю масок по 13 гривень за штуку з ПП «Юнайтед Стратеджи», при цьому термін поставки товару – до 10 квітня. Договір на загальну суму 156 тис грн не містить специфікації, хоча більш ранні угоди лікарні «Кременчуцька» на медичні вироби специфікацію містили.





ПП «Юнайтед Стратеджи» (м. Київ) виявилася дуже цікавою фірмою. Вона має 18 видів діяльності від торгівлі автомобілями до «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки». Основний вид діяльності фірми – «Консультування з питань комерційної діяльності й керування». Подібна всеохоплююча діяльність характерна для фірм-прокладок. До того ж, у широкому спектрі немає жодного виду, пов’язаного з торгівлею товарами медичного призначення (дані ЄДР).





За даними аналітичної системи YouControl, у 2019 році з ПП «Юнайтед Стратеджи» активно займалася розробкою стратегічних планів комунальних підприємств Києва. У 2020 році раптом вирішила перекваліфікуватися і продала медичні товари двом лікарням Кременчука: «Кременчуцькій» та міській дитячій лікарні. Більше державних контрактів у цьому році фірма не має.





Для порівняння: у лютому цього року (до коронавірусних подій в Україні) лікарня «Кременчуцька», провела тендер на асортимент медичних товарів. Серед переліку товарів – і медичні маски тришарові по 1,22 грн за штуку. У ProZorro є інформація про купівлю масок за ще більш дешевою ціною. «Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради» 24 березня за результатами тендеру уклав угоду на 38 найменувань товару, у тому числі масок медичних тришарових за ціною 80 коп за штуку.





Отже, за фактом урядова Постанова про спрощення закупівель для боротьби з COVID-19, на жаль, допомагає не лише медикам, а й спекулянтам. Замовники укладають угоди на медичні вироби за завищеною ціною – і навіть це не гарантує швидку поставку. Кабмін, спростивши процедуру, жодним чином не врегулював питання ціноутворення на перелік виробів медичного призначення для боротьби з епідемією. Разом з тим, медичний експорт засобів захисту з України продовжувався під час наростання епідемії у світі, і сукупно ці два фактори дали великий карт-бланш зростанню цін.





Підливає масла у вогонь і рішення «антикоронавірусного штабу» у Кременчуці, який зобов’язав усіх без винятку кременчужан носити маски в громадських місцях: у магазинах, аптеках, транспорті. Підвищений попит та скуповування масок підтримує дефіцит, з яким стикаються й медики. І провокує неадекватні ціни на товари.