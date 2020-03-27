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Происшествия

У Кременчуці нетверезий водій пропонував патрульним «купити кави» за 10 тисяч гривень

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 520

 

Запропонований хабар мав посприяти тому, щоб копи не складали адмінматеріал

Сьогодні, 27 березня, кременчуцьким патрульним пропонували хабар у розмірі 10 тисяч гривень.


Патрульна поліція Кременчука інформує, що на вулиці Леонова патрульні виявили автомобіль, водій якого порушив вимогу дорожнього знаку.


Під час перевірки документів інспектори виявили у водія ознаки сп’яніння. Керманич запропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі 10 000 гривень, мовляв, аби патрульні «сходили на каву». Правоохоронці попереджали про відповідальність за пропозицію хабара, але той наполягав на своєму.


Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для фіксування даної події.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар взятка патрульные
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