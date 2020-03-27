У Кременчуці нетверезий водій пропонував патрульним «купити кави» за 10 тисяч гривень

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 520

Запропонований хабар мав посприяти тому, щоб копи не складали адмінматеріал

Сьогодні, 27 березня, кременчуцьким патрульним пропонували хабар у розмірі 10 тисяч гривень.





Патрульна поліція Кременчука інформує, що на вулиці Леонова патрульні виявили автомобіль, водій якого порушив вимогу дорожнього знаку.





Під час перевірки документів інспектори виявили у водія ознаки сп’яніння. Керманич запропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі 10 000 гривень, мовляв, аби патрульні «сходили на каву». Правоохоронці попереджали про відповідальність за пропозицію хабара, але той наполягав на своєму.





Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для фіксування даної події.