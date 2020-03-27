МОН опублікувало два сценарія, як навчатимуться учні та студенти після карантину

Про строки завершення навчального року, проведення ЗНО та іспитів і початок вступної кампанії читайте далі
У зв’язку з загальнонаціональним карантином Міністерство освіти і науки України розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії.
Усі учні, окрім 11 класу, закінчують навчальний рік наприкінці червня. Після карантину для них організовується коригуюче навчання: вчитель ідентифікує теми, за якими є пробіли у знаннях, відчитує ті, які є критичними для класу, вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома.
Випускники 11 класів також вчаться до кінця червня – коригують пробіли в програмі, готуються до ЗНО.
ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується орієнтовно в середині липня. Результати основної сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня.
Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.
Усі учні, окрім 11 класу, закінчують навчання наприкінці травня та отримують відповідні документи. У 2020-2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригуючим. Вчителі повинні будуть здійснити зріз знань, ідентифікувати теми, за якими є пробіли, та компенсувати їх упродовж першого місяця навчання. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня.
ЗНО для учнів 11 класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня.
Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня.
За обох сценаріїв для студентів вишів:
Нагадаємо, через епідеміологічну ситуацію у країні буде скасована державна підсумкова атестація у 4 та 9 класах.