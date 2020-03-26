У 2020 році учні четвертих та дев'ятих класів не здаватимуть ДПА

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В.о. міністра освіти Любомира Мандзій заявила, що у разі продовження навчального року школярі вчитимуться до 1 липня

У 2020 році учні четвертих та дев'ятих класів не здаватимуть державну підсумкову атестацію, її скасували. Як повідомляє Освіта.ua, про це під час проведення онлайн-конференції у Фейсбуці повідомила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.





Також за її словами, якщо навчальний рік в Україні буде продовжений і учні відновлять навчання у школах у травні або у червні, освітній процес триватиме до 1 липня.



