Відомі українські татусі дали прості поради, як не дати коронавірусу поширюватися

Сегодня, 16:03 Просмотров: 923 Комментариев: 4

МОЗ продовжує залучати відомих українців до популяризації заходів, що мають завадити поширенню коронавірусної хвороби. Мами вже сказали своє слово, тепер черга за татами.





Євген Кошовий, Юрій Горбунов, Потап, Монатік, Олег Скрипка, Анатолій Анатоліч радять частіше мити руки та провітрювати кімнату, без необхідності не виходити на вулицю. Навіть якщо покинули домівку, дотримуватися безпечної дистанції з іншими людьми.





Потап говорить про важливість потурбуватися за літніх людей та допомогти їм оплатити «комуналку» онлайн, аби ті не стояли у черзі. Монатік радить розважатися з друзями в режимі онлайн.





- Будь з родиною під час карантину, а зі світом побудь онлайн, - підсумував Монатік.



