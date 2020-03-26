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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Відомі українські татусі дали прості поради, як не дати коронавірусу поширюватися

Сегодня, 16:03 Просмотров: 923 Комментариев: 4

 

Частіше мити руки, дезінфікувати телефон, платити за «комуналку» онлайн радять знаменитості

МОЗ продовжує залучати відомих українців до популяризації заходів, що мають завадити поширенню коронавірусної хвороби. Мами вже сказали своє слово, тепер черга за татами.


Євген Кошовий, Юрій Горбунов, Потап, Монатік, Олег Скрипка, Анатолій Анатоліч радять частіше мити руки та провітрювати кімнату, без необхідності не виходити на вулицю. Навіть якщо покинули домівку, дотримуватися безпечної дистанції з іншими людьми.


Потап говорить про важливість потурбуватися за літніх людей та допомогти їм оплатити «комуналку» онлайн, аби ті не стояли у черзі. Монатік радить розважатися з друзями в режимі онлайн.


- Будь з родиною під час карантину, а зі світом побудь онлайн, - підсумував Монатік.


4
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: www.facebook.com/moz.ukr
Теги: коронавирус коронавірус карантин

Комментарии: 4

44
gansit:
Сегодня, 16:37

Пиар один тупой пиар.


+10
1 380
ankrem:
Сегодня, 17:06

Цитата: gansit

Пиар один тупой пиар.

 

Это таким тупым как ты обьясняют.


-12
765
bodyny:
Сегодня, 17:07

Людей уволняют с заводов Они остаються без средств к сушествованию., цынично сейчас говорить о самоизоляцыи когда у этих папаш милионны в карманнах


+15
861
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 18:58

А що цi татусi, диплом навiть здобули?


+4
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