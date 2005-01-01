Перша леді та інші відомі мами України нагадали, що мають робити діти під час карантину

Сегодня, 16:53 Просмотров: 499

Карантин - це не канікули, а привід влаштувати вдома найкращу у світі школу

Дружина Президента України Олена Зеленська разом з відомим українськими жінками звернулася до мам, щоб нагадати карантинні правила для дітей. Олена Зеленська нагадала про важливість навчити дітей правильно мити руки, ведуча Олена Фроляк показала, як правильно чхати, а Марія Єфросиніна розповіла про необхідність дотримання режиму: зарядка, правильне харчування та домашні завдання. Телеведуча Катерина Осадча повторила, що карантин - не канікули, діти мають навчатися далі.





Лікар-педіатр Наталія Кундіна наполягла на неприпустимості займатися самолікуванням та нагадала: частіше мити руки, не виходити без потреби з дому, на вулицях уникати натовпів.





- Будьте з нами на боці лікування, не будьте на боці хвороби, - підсумувала медик.