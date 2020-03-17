На кременчуцького маршрутника склали протокол за перевезення 14 пасажирів

Сегодня, 16:12 Просмотров: 1 778 Комментариев: 3

Водію загрожує штраф від 17 до 34 тисяч

Сьогодні, 22 березня, у Кременчуці на водія маршрутки склали адмінпротокол за порушення ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій перевозив 14 пасажирів.





Маршрутнику загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.









Як повідомило управління комунікації Нацполіції України, станом на ранок 22 березня в Україні склали 1415 протоколів за порушення статті ст. 44-3 КУпАП, на водіїв - 159 протоколів. На території Полтавщини склали 14 адмінпротоколів.





Джерело: www.npu.gov.ua





Нагадаймо, в Україні вперше оштрафували за порушення карантину. 17 тисяч гривень має заплатити жінка, яка продавала харчі з рук.