Происшествия, Коронавірус / Карантин

На кременчуцького маршрутника склали протокол за перевезення 14 пасажирів

Сегодня, 16:12 Просмотров: 1 778 Комментариев: 3

 

Водію загрожує штраф від 17 до 34 тисяч

Сьогодні, 22 березня, у Кременчуці на водія маршрутки склали адмінпротокол за порушення ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій перевозив 14 пасажирів.


Маршрутнику загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.


Кабмін заборонив перевозити міським маршруткам та тролейбусам понад 10 пасажирів


Як повідомило управління комунікації Нацполіції України, станом на ранок 22 березня в Україні склали 1415 протоколів за порушення статті ст. 44-3 КУпАП, на водіїв - 159 протоколів. На території Полтавщини склали 14 адмінпротоколів.


 

Джерело: www.npu.gov.ua


Нагадаймо, в Україні вперше оштрафували за порушення карантину. 17 тисяч гривень має заплатити жінка, яка продавала харчі з рук.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: карантин коронавирус коронавірус

Комментарии: 3

772
mefisto:
Сегодня, 16:43

полицай заработал премию за месяц, составил админпротокол. Есть показатель. Слава полиции Авакяна.


+2
38
Dmitriy_M:
Сегодня, 17:23

Мне почему-то вспомнились рассчеты перевозчиков для повышения стоимости перевозок - 7 или 8 пассажиров за 1 за рейс. Поэтому чисто теоритически для них 10 человек с головой должно хватать!


+9
826
Nik:
Сегодня, 17:23

Говорил же я, что чем в таких условиях работать - лучше дома пересидеть. Попробуй от пассажиров отбиться, которые больше десяти ехать хотят. Не понимают люди, что больше 10 нельзя. Такого наслушаешься...Больше нервов потратишь, чем заработаешь. 


+4
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