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В Україні вперше оштрафували за порушення карантину

Сегодня, 07:49 Просмотров: 2 510 Комментариев: 2

17 тисяч штрафу отримала жінка, що продавала продукти з рук у невстановленому місці

 

Перше рішення у справі за порушення правил карантину ухвалив 20 березня Шевченківський районний суд міста Київ. Про це інформує пресслужба суду.


Встановили, що жителька Києва продавала харчі з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину. Особу визнали винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жінка має виплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус коронавирус штраф

Комментарии: 2

3 091
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:07

Ого, молодці поліцаї, вірус не пролізе. Правильно, бабці з пенсією в 1,5 тис, яка продавала свій нехитрий крам, штраф у 17 тис, а тим хто списав та вивіз маски з держрезерву - депутатське крісло і зарплата в 100 тис. 


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773
antikola:
Сегодня, 09:27

Цитата: Daniel Mroz
, бабці з пенсією в 1,5 тис, яка продавала свій нехитрий крам
так та бабця й вибрала тих крахоборів


-4
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