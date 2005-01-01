В Україні вперше оштрафували за порушення карантину

Сегодня, 07:49 Просмотров: 2 510 Комментариев: 2

17 тисяч штрафу отримала жінка, що продавала продукти з рук у невстановленому місці

Перше рішення у справі за порушення правил карантину ухвалив 20 березня Шевченківський районний суд міста Київ. Про це інформує пресслужба суду.





Встановили, що жителька Києва продавала харчі з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину. Особу визнали винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жінка має виплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.