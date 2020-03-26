Садівництво та городи на низькому старті: дозволили продаж насіння

Сегодня, 16:34 Просмотров: 1 941 Комментариев: 1

Також розширили перелік тих, хто має право працювати під час карантину

Начальник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу розповіла про зміни, які внесла постанова, прийнята вчора на засіданні уряду.



Дозволений продаж:

продуктів харчування;

пальне, мастильні та охолоджуючі матеріали;

засоби гігієни: побутова хімія, товари догляду за тілом та товари догляду за житлом;

насіння та садівний матеріал (розсада).

Працювати дозволено ветеринарним аптекам та лікарням, засобам зв'язку...





Дозвіл надали також:

ремонт комп'ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку;

сервісні центри з обслуговування техніки.

Повний перелік з уточненнями з'явиться після публікації постанови Кабінету міністрів, яку затвердили вчора 25 березня. Ми його опублікуємо на нашому сайті, слідкуйте за оновленнями.



Нагадаємо, що у разі виявлення порушень спочатку виноситься попередження й штраф, якщо порушується карантинні вимоги вдруге - закривають заклад.



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