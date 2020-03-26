Садівництво та городи на низькому старті: дозволили продаж насіння

Також розширили перелік тих, хто має право працювати під час карантину
Начальник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу розповіла про зміни, які внесла постанова, прийнята вчора на засіданні уряду.
Працювати дозволено ветеринарним аптекам та лікарням, засобам зв'язку...
Повний перелік з уточненнями з'явиться після публікації постанови Кабінету міністрів, яку затвердили вчора 25 березня. Ми його опублікуємо на нашому сайті, слідкуйте за оновленнями.
Нагадаємо, що у разі виявлення порушень спочатку виноситься попередження й штраф, якщо порушується карантинні вимоги вдруге - закривають заклад.
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