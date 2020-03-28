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На вулиці Республіканській вдарилися Нива та Daewoo

Сегодня, 17:01 Просмотров: 1 270

 

Водії дійшли згоди за європротаколом

28 березня на вулиці Республіканській сталася ДТП: автівка «Нива» стукнула авто Daewoo Nexia.


Як повідомила патрульна поліція Кременчука, аварія обійшлася без постраждалих.


Водії дійшли згоди за європротаколом.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП
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