Происшествия На вулиці Республіканській вдарилися Нива та Daewoo Сегодня, 17:01 Просмотров: 1 270 Водії дійшли згоди за європротаколом 28 березня на вулиці Республіканській сталася ДТП: автівка «Нива» стукнула авто Daewoo Nexia.

Як повідомила патрульна поліція Кременчука, аварія обійшлася без постраждалих.

Водії дійшли згоди за європротаколом. 3 Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука



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