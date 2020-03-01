29 березня кременчужани спатимуть на годину менше

Стрілки годинників необхідно перевести на одну годину вперед
Кременчужани переходить на літній час у ніч з 28 на 29 березня о 3.00. Необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед. Таким чином, в неділю доведеться спати на годину менше. У зв’язку з цим встати і лягти спати кременчужанам доведеться раніше звичного часу.
Щоб уникнути стресу, організм варто підготувати заздалегідь і дотримуватися кількох порад:
Нагадаємо, з 1981 року переводять стрілки годинника з метою економії енергії. У 2012 році передбачалося, що Україна востаннє переводить час, але уряд питання так і не розглянув.