Кременчуг

29 березня кременчужани спатимуть на годину менше

Сегодня, 07:17 Просмотров: 243 Комментариев: 1

Стрілки годинників необхідно перевести на одну годину вперед

Кременчужани переходить на літній час у ніч з 28 на 29 березня о 3.00. Необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед. Таким чином, в неділю доведеться спати на годину менше. У зв’язку з цим встати і лягти спати кременчужанам доведеться раніше звичного часу.

 

Щоб уникнути стресу, організм варто підготувати заздалегідь і дотримуватися кількох порад:

  • проводити більше часу на свіжому повітрі та здійснювати піші прогулянки;
  • лягати спати трохи раніше, ніж зазвичай;
  • відмовитися від жирної та важкої їжі, пити більше води. Намагайтеся харчуватися збалансовано і віддавати перевагу свіжим продуктам, овочам і фруктам;
  • не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою або алкоголем
  • не перевантажувати організм. Не беріть додаткову роботу і проводьте більше часу з рідними та близькими


 
 

Нагадаємо, з 1981 року переводять стрілки годинника з метою економії енергії. У 2012 році передбачалося, що Україна востаннє переводить час, але уряд питання так і не розглянув.

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Автор: Альона Душенко
Теги: перевод часов перевод годинника

Комментарии: 1

525
romix:
Сегодня, 07:35

Ну наконец-то долгожданная статья! 

Вижу, что не прошлогоднюю перепечатали! Молодцы!!!


0
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