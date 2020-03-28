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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Пацієнтів, які лежали з хворою на коронавірус кременчужанкою у пульмонології, відправлять додому (додано)

Сегодня, 18:45 Просмотров: 4 624 Комментариев: 2

 

Попередньо їм зробили експрес-тести на СOVID-19, тих, хто за станом здоров'я не зможе піти на самоізоляцію, переведуть у інший блок

До редакції «Телеграфу» звернувся кременчужанин Андрій, дружина якого лікується у пульмонологічному відділенні Першої лікарні. Він розповів, що усіх пацієнтів відділення відправляють додому на самоізоляцію у зв'язку з тим, що в одній з палат лежала 69-річна пацієнтка, у якої лабораторно підтвердився діагноз «COVID-19», і жодних тестів на коронавірус не провели. Його дружині роблять уколи та ставлять крапельниці, а тому він непокоїться, як вона зможе лікуватися вдома. Також Андрій додав, що у медзакладі немає спирту для проведення ін'єкцій, і чоловік був змушений принести його до лікарні.


Хвора на коронавірус кременчужанка попереджала, що її донька приїхала з Польщі, але медики проігнорували це


Буквально через кілька хвилин нам зателефонувала пацієнтка Лілія з того ж пульмонологічного відділення з аналогічною скаргою. Вона повідомила, що люди ще не видужали, у деяких пацієнтів підвищена температура, крім того, вони не хочуть повертатися додому, бо бояться наразити на небезпеку зараження своїх рідних.


«ТелеграфЪ» зв'язався з віцемером Ольгою Усановою, щоб розібратися з ситуацією, що склалася. Пані Усанова пояснила нам, що насправді усіх пацієнтів, які контактували з хворою, перевірять за допомогою експрес-тестів на наявність коронавірусної інфекції. І лише після цього тих із них, у кого виявиться негативний результат та хто за станом здоров'я зможе вирушити додому, будуть прохати відправлятися на самоізоляцію.


У тих, хто за станом здоров'я цього зробити не зможе (або якщо тест покаже позитивний результат), переведуть у палати іншого блоку.


Перевірять також і медиків пульмонологічного відділення, вони перебувають на самоізоляції. Приміщення віділення продезінфікують.


Додано:


Андрій та Лілія проінформували «ТелеграфЪ», що усіх пацієнтів пульмонологічного відділеня вирішили залишити у лікарні до понеділка, 30 березня.


5
Автор: Катерина Турубара Источник фото: censor.net.ua
Теги: коронавирус коронавірус пациенты экспресс-тесты больница №1 им. Богаевского самоізоляція

Комментарии: 2

224
stronzo:
Сегодня, 19:29

В Усановой ще багато пояснень попереду


+22
262
Pereselenets:
Сегодня, 19:42

А вы знаете, что городская власть пыталась отправить врачей из поликлиник в бесплатные отпуска? Как вам такое? Люди начали возмущаться, и пока эту идею отложили. Малецкий, ау, ты там опух?


+19
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