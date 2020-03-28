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Топ новость, Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У 25 пацієнтів з пульмонологічного відділення експрес-тести на COVID-19 показали негативний результат

Сегодня, 20:53 Просмотров: 1 202 Комментариев: 5

 

Сьогодні з вірусологічної лабораторії Києва прийшли негативні результати чотирьох інших пацієнтів, коронавірус у них не підтвердився

На сторінці у Фейсбуці мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що всіх 25 пацієнтів пульмонологічного відділення, які контактували з хворою на COVID-19, додатково обстежили та провели їм експрес-тестування на коронавірус, всі результати виявилися негативними.


Крім того, на робочому місці протестували частину медичних працівників пульмонології, результати також негативні. Іншим тестування проведуть з виїздом мобільної бригади за місцем проживання, адже лікарі перебувать на самоізоляції.


Сьогодні, 28 березня, надійшли офіційні повідомлення з вірусологічної лабораторії Києва про результати ПЛР-тестування 5 кременчужан, які мали підозру на коронавірус. Один аналіз виявився позитивним, йдеться про жінку 69-років, донька якої приїхала з Польщі. Чотири тести - негативні, коронавірус у цих пацієнтів не підтвердився.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: pravda.com.ua
Теги: коронавирус коронавірус экспресс-тесты лаборатория

Комментарии: 5

64
vortex:
Сегодня, 20:56

Наконец-то дошло им то, что надо было сделать ещё пару месяцев назад. Аж не верится...

 

Наверное подсмотрели в комментариях в телеграфе. Сами б точно не додумались


+5
160
cenzor:
Сегодня, 21:05

а какими тестами проверяли то?


+2
42
Dmytro8:
Сегодня, 21:08

Пока рано радоваться, экспресс-тесты показывают наличие антител к коронавирусу у человека. Антитела появляются не сразу, три дня для этого может быть недостаточно. Нужно ждать лабораторные результаты.


+2
555
SergNemo:
Сегодня, 21:16

Та ладно! Тут их все уже были готовы расстрелять! И что там с тестом у дочери заболевшей? Вот будет хохма если она не при чем!


+2
869
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 21:25

Цитата: cenzor

а какими тестами проверяли то?

в Киеве вроде лабораторно проверяют, под микроскопом


0
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