У 25 пацієнтів з пульмонологічного відділення експрес-тести на COVID-19 показали негативний результат

Сегодня, 20:53 Просмотров: 1 202 Комментариев: 5

Сьогодні з вірусологічної лабораторії Києва прийшли негативні результати чотирьох інших пацієнтів, коронавірус у них не підтвердився

На сторінці у Фейсбуці мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що всіх 25 пацієнтів пульмонологічного відділення, які контактували з хворою на COVID-19, додатково обстежили та провели їм експрес-тестування на коронавірус, всі результати виявилися негативними.





Крім того, на робочому місці протестували частину медичних працівників пульмонології, результати також негативні. Іншим тестування проведуть з виїздом мобільної бригади за місцем проживання, адже лікарі перебувать на самоізоляції.





Сьогодні, 28 березня, надійшли офіційні повідомлення з вірусологічної лабораторії Києва про результати ПЛР-тестування 5 кременчужан, які мали підозру на коронавірус. Один аналіз виявився позитивним, йдеться про жінку 69-років, донька якої приїхала з Польщі. Чотири тести - негативні, коронавірус у цих пацієнтів не підтвердився.