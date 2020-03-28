З понеділка у Кременчуці введуть спецрежим проїзду в транспорті: лише за спецпроїзними

Сегодня, 11:11 Просмотров: 981 Комментариев: 2





Під час засідання оперативного штабу із запобігання захворюваності на коронавірус у мерії обговорили перехід роботи режиму транспорту за спецперевезеннями. Міський голова Віталій Малецький дав пропозицію щодо введення спецрежиму вже з понеділка, з 00 годин.





Начальник управління транспорту Руслан Івашина пропонує з вівторка, щоб підприємства мали можливість підготуватися.





Проїзд у спецтранспорті буде безкоштовним. міському бюджету це коштуватиме додатково близько 100 тисяч на день (для відшкодування витрат приватним перевізникам). Проїзні видали вже 3500 медиків, ще 8800 проїзних для підприємств та установ критичної інфраструктури вже підготовлені.





Транспорт рухатиметься з табличками «Регулярні спеціальні перевезення»