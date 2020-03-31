У Кременчуці жінці заважала суха трава, аби зорати город, тому вона влаштувала пожежу

Суха трава горіла біля Кременчуцького колісного заводу
Учора, 30 березня, у соцмережах показали відео, на якому зафільмували палійку сухої трави. З відео стає відомо, що жінка підпалила суху траву на городі поблизу Кременчуцького колісного заводу. Про причину підпалу можна дізнатися з діалогу нижче.
Варто нагадати, що спалення трави не лише карається законом, такі дії негативно впливають на довкілля. У результаті спалення сухостою:
Дим від горіння шкідливий для людського організму. Якщо пожежа виникла біля доріг, густий дим збільшує аварійність на дорогах.
Горіння на відкритих територіях можуть перерости у неконтрольовані пожежі. Вогонь може спровокувати масштабні лісові пожежі або перекинутися на житлові будинки.