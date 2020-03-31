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Происшествия

У Кременчуці жінці заважала суха трава, аби зорати город, тому вона влаштувала пожежу

Сегодня, 10:21 Просмотров: 793 Комментариев: 1

Суха трава горіла біля Кременчуцького колісного заводу

 

Учора, 30 березня, у соцмережах показали відео, на якому зафільмували палійку сухої трави. З відео стає відомо, що жінка підпалила суху траву на городі поблизу Кременчуцького колісного заводу. Про причину підпалу можна дізнатися з діалогу нижче.


- Це Ви підпалили траву?
- Так.
- Навіщо?
- Город у мене тут.
- І Ви вирішили підпалити?
- Так.
- Ви знаєте, що це протизаконно?
- Ну город мені завтра треба зорати.
- Вам заважає суха трава зорати город?
- Так.


Варто нагадати, що спалення трави не лише карається законом, такі дії негативно впливають на довкілля. У результаті спалення сухостою:

  • знижується родючість ґрунтів;
  • гинуть мікроорганізми, які беруть участь в процесі утворення ґрунту;
  • гинуть тварини, що живуть у траві: зайченята, їжаки тощо.

Дим від горіння шкідливий для людського організму. Якщо пожежа виникла біля доріг, густий дим збільшує аварійність на дорогах.


Горіння на відкритих територіях можуть перерости у неконтрольовані пожежі. Вогонь може спровокувати масштабні лісові пожежі або перекинутися на житлові будинки.


Лесники объяснили, почему выжигать сухую траву ГЛУПО

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Автор: Євгенія Каблучка Источник видео: h_kremenchug
Теги: пожар Пожежа сухостой сухая растительность

Комментарии: 1

878
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 11:11

Интереная бабка, вызженная земля хуже ведь для растений.


0
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