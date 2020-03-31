У Кременчуці жінці заважала суха трава, аби зорати город, тому вона влаштувала пожежу

Сегодня, 10:21 Просмотров: 793 Комментариев: 1

Учора, 30 березня, у соцмережах показали відео, на якому зафільмували палійку сухої трави. З відео стає відомо, що жінка підпалила суху траву на городі поблизу Кременчуцького колісного заводу. Про причину підпалу можна дізнатися з діалогу нижче.





- Це Ви підпалили траву?

- Так.

- Навіщо?

- Город у мене тут.

- І Ви вирішили підпалити?

- Так.

- Ви знаєте, що це протизаконно?

- Ну город мені завтра треба зорати.

- Вам заважає суха трава зорати город?

- Так.





Варто нагадати, що спалення трави не лише карається законом, такі дії негативно впливають на довкілля. У результаті спалення сухостою:

знижується родючість ґрунтів;

гинуть мікроорганізми, які беруть участь в процесі утворення ґрунту;

гинуть тварини, що живуть у траві: зайченята, їжаки тощо.

Дим від горіння шкідливий для людського організму. Якщо пожежа виникла біля доріг, густий дим збільшує аварійність на дорогах.





Горіння на відкритих територіях можуть перерости у неконтрольовані пожежі. Вогонь може спровокувати масштабні лісові пожежі або перекинутися на житлові будинки.



