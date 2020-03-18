Кременчужанам нагадують: за спалювання трави можна заплатити «кругленьку» суму штрафу

Сегодня, 09:41 Просмотров: 356 Комментариев: 1

Якщо у пожежі загинули люди або тварини, то можна «сісти» на строк від 5 до 10 років

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА нагадує, що за самовільне спалювання сухої рослинності можна влетіти на «кругленьку» суму штрафу або навіть потрапити за ґрати.





Спалювання трави: чим воно небезпечне





Із настанням весни в області часто трапляються пожежі, причиною яких є випалювання сухої трави. Сухостій легко загорається і полум’я швидко розповсюджується на значні території.









За минулий тиждень на території області виникло 76 пожеж на відкритих територіях, внаслідок чого вигоріло понад 183 га сухої трави та очерету.





Загалом з початку року через спалювання сухої трави на Полтавщині зафіксували 161 пожежу на відкритих територіях, вогонь знищив понад 370 га сухої рослинності. Для порівняння: у минулому році за цей період сталося 18 пожеж та вигоріло 25 га сухої трави.





Випалювання сухої рослинності завдає значної шкоди як довкіллю, так і людям: забруднюється атмосферне повітря, знижується родючість ґрунтів, гинуть дрібні тварини та комахи.





Через спалювання сухої трави збільшується ймовірність виникнення пожеж у лісових масивах, на торфовищах та на присадибних ділянках, де під загрозою опиняються господарські споруди та житлові будинки. Це призводить до значних матеріальних збитків, в деяких випадках - до травмування та загибелі людей. Приміром, лише у минулому році внаслідок спалювання трави загинуло 4 людини та 3 особи отримали опіки.





Крім того, випалювання трави вздовж автодоріг погіршує видимість водіям та може спричинити ДТП.





Тож мешканців області закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не випалювати суху траву на відкритих територіях, не спалювати сміття та траву на присадибних ділянках, поблизу господарських та житлових будинків.





Спалювання трави: яке покарання це тягне за собою





Згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за самовільне спалювання рослинності та її залишків накладаються штрафи у розмірі від 170 до 340 гривень на громадян і від 850 до 1190 гривень на посадових осіб.





Ті самі дії, вчинені в межах природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 гривень, а на посадових осіб – від 1190 до 1700 гривень.





А згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України за знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення порушник може нести і кримінальну відповідальність.





Це штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 або 8 500 ргн) або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.





Якщо внаслідок пожежі загинули люди або тварини, то такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.