Блогерка, яка побувала в інфекційному відділенні, розповіла свою версію подій

Сегодня, 08:50 Просмотров: 3 758 Комментариев: 4

Марія зазначила, що в спеціальний бокс її не поміщали

20 березня на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії при виконкомі стало відомо про ситуацію, яка сталася в інфекційному відділенні у Кременчуці. Заступниця начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко розповіла про дівчину, яку госпіталізували в інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Весь процес дівчина знімала на відео, потім самовільно зламала замок у боксі лікарні і покинула лікувальний заклад.





З власних джерел «Телеграфу» стало відомо, що мова йде про кременчужанку Марію. На власній сторінці в інстаграмі (@mariia_freud) Марія викладала сторіз, в яких розповідала про перебування в інфекційному відділенні кілька днів тому.





«ТЪ» Марія розповіла, що днями повернулася з Європи. Кременчужанка себе погано почувала: у неї була слабкість та температура тіла на рівні 37 градусів. Марія звернулася до лікарів в аеропорту «Бориспіль», щоб зробити експрес-тест на коронавірус. Але такої можливості не було.





Варто зазначити, якщо у людини немає підвищеної температури до рівня 38 градусів, то робити швидкий тест немає сенсу.





Після цього Марія попрямувала до Кременчука, де самостійно звернулася до інфекційного відділення. Кременчужанка розповіла, що у неї поміряли рівень кисню в крові та взяли з носа пробу на грип. Аналіз виявився негативним.





Марія стверджує, що в спеціальний бокс її не поміщали, а відпустили додому. Міська влада повідомила, що жінка зламала замок у боксі лікарні і покинула лікарню.





Кременчужанка повідомила, що станом на 21 березня у неї боліло горло, з'явився нежить. Це Марію заспокоює, адже нібито при коронавірусі слизові оболонки пересихають. Жінка розказала, що перебуває на самоізоляції.