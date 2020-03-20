Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Блогерка, яка побувала в інфекційному відділенні, розповіла свою версію подій

Сегодня, 08:50 Просмотров: 3 758 Комментариев: 4

Марія зазначила, що в спеціальний бокс її не поміщали

 

20 березня на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії при виконкомі стало відомо про ситуацію, яка сталася в інфекційному відділенні у Кременчуці. Заступниця начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко розповіла про дівчину, яку госпіталізували в інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Весь процес дівчина знімала на відео, потім самовільно зламала замок у боксі лікарні і покинула лікувальний заклад.


З власних джерел «Телеграфу» стало відомо, що мова йде про кременчужанку Марію. На власній сторінці в інстаграмі (@mariia_freud) Марія викладала сторіз, в яких розповідала про перебування в інфекційному відділенні кілька днів тому.


«ТЪ» Марія розповіла, що днями повернулася з Європи. Кременчужанка себе погано почувала: у неї була слабкість та температура тіла на рівні 37 градусів. Марія звернулася до лікарів в аеропорту «Бориспіль», щоб зробити експрес-тест на коронавірус. Але такої можливості не було.


Варто зазначити, якщо у людини немає підвищеної температури до рівня 38 градусів, то робити швидкий тест немає сенсу.


Після цього Марія попрямувала до Кременчука, де самостійно звернулася до інфекційного відділення. Кременчужанка розповіла, що у неї поміряли рівень кисню в крові та взяли з носа пробу на грип. Аналіз виявився негативним.


Марія стверджує, що в спеціальний бокс її не поміщали, а відпустили додому. Міська влада повідомила, що жінка зламала замок у боксі лікарні і покинула лікарню.


Кременчужанка повідомила, що станом на 21 березня у неї боліло горло, з'явився нежить. Це Марію заспокоює, адже нібито при коронавірусі слизові оболонки пересихають. Жінка розказала, що перебуває на самоізоляції.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 4

84
umz523:
Сегодня, 09:37

отметелить бы  ее дубинками для профилктики что бы не испытывала нервы других людей


+20
174
кренделёк:
Сегодня, 09:57

обыкновенная тп, а не блогерка


+18
12
gansit:
Сегодня, 10:39

Я думаю 17000 на какое то время отвлекут её от дурных идей.Но как всегда что-то у кого то рыпнет,этож не бабушки-пенсионеры.


+7
50
vortex:
Сегодня, 10:58

Интересно, как было на самом деле. Одни пишут одно, другие другое... и что-то мне кажется ни там ни там не похоже на правду. Впрочем, у мерии больше не похоже


-5
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