Кременчуг, Коронавірус / Карантин

«Муніципальну варту» хочуть долучити до «антикоронавірусного батальйону»

Сегодня, 08:10 Просмотров: 1 110 Комментариев: 2

 

Міський голова запропонував скоротити чисельність комунального підприємства або розширити повноваження 

«Муніципальну варту» або скоротять або розширять їх повноваження у статуті підприємства. Про це наголосив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради. Представники виконкому порушили питання про надання повноважень «антикоронавірусного батальйону».


- Про надання повноважень посадовим особам складати протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст 43, 44/3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це стосується порушень під час карантинів, які виявляються посадовими особами. Відповідно ці правопорушення є адміністративними, у разі виявлення складається протокол, а на винних осіб накладається штраф... - зачитав мер проєкт рішення.


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- Досить великий перелік осіб, які матимуть право складати такі протоколи. Це спеціалісти з контролю за станом благоустрою, це відповідні відділи та спеціалісти контролю Автозаводської та Крюківської адміністрації, спеціалісти управління розвитку підприємництва та торгівлі, працівники та керівники медичних закладів. У кожного з цих осіб буде підтверджуючий документ та копія рішення в разі необхідності надати документ особі, щодо якої буде складатися протокол про адміністративне правопорушення. - додав Віталій Малецький.


Міський голова Віталій Малецький запитав директора юридичного департаменту Валерія Мирошніченка, чи включили до цього списку представників «Муніципальної варти».


- Ні. Тому що вчора на нараді узгодили, що це буде управління з контролю за станом благоустрою... - відповів Валерій Мирошніченко.


- Думаю, що життя змусить нас включити сюди працівників «Муніципальної варти». Виявлення таких фактів... - сказав мер.


- Більше 50 чоловік уповноважено: патрульна поліція, плюс звичайна поліція. Думаю, що на місто вистачить.


- Патрульна поліція, «Муніципальна варта» краще ніж завідувач амбулатурії загальної практики та сімейної медицини. Ви погоджуєтеся зі мною?


Далі міський голова зауважив, що «Муніципальна варта» відмовляється виконувати певні речі, адже такого у їх статуті немає.


- Охороняти медицину не будуть, бо цього немає в статуті. Патрулювати вулицю не будуть, бо цього немає в статуті. Давайте або доповнимо статут і розширимо повноваження, або скоротимо «Муніципальну варту». Є лише два виходи. Тому що той орган, який має забезпечувати зараз порядок й сприяти органам патрульної поліції забезпечувати порядок, він фактично самоусунувся. Школи пішли на карантин, а муніципальні поліцейські - пішли у відпустку. Дуже гарна позиція. - зауважив міський голова.


Він дав доручення відпрацювати залучення працівників «Муніципальної варти» до охорони громадського порядку.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: карантин муніципальна варта муниципальная полиция

Комментарии: 2

4 256
Туся:
Сегодня, 08:51

 в чому  полягає робота працівників, в разі залучення до охорони? Ходити по вулицям гуртками? А, як же сидіти вдома і не шлятися вулицями, а тільки в разі гострої необхідності виходити? Наглядачів дуже багато розвелося, а от краще б набирали працівників, щоб мили та дезинфекцікували місця найбільшого скупчення людей( магазини, транспорт, мед. заклади) Бо треба ці заходи робити , можливо кожної години,  А, то нагрузили одну прибиральницю. та одного двірника! Хай людина, з мінімальною зарплатнею, переривається від такої фізичної праці одна, ну  може в парі, а 20 чоловік будуть надзирати, наблюдати, блюсти , вказувати та штрафувати!


+18
12
gansit:
Сегодня, 10:44

Цитата: Туся

 в чому  полягає робота працівників, в разі залучення до охорони? 

Я так полагаю-это охрана мера?А мы раньше читали,как работники мэрии недополучают з\п,а тут и повод есть добавить з\п им и потом аж целые медали вручить,а может и участника борьбы с коронавирусом smile


+1
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