«Муніципальну варту» хочуть долучити до «антикоронавірусного батальйону»

Сегодня, 08:10 Просмотров: 1 110 Комментариев: 2

«Муніципальну варту» або скоротять або розширять їх повноваження у статуті підприємства. Про це наголосив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради. Представники виконкому порушили питання про надання повноважень «антикоронавірусного батальйону».





- Про надання повноважень посадовим особам складати протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст 43, 44/3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це стосується порушень під час карантинів, які виявляються посадовими особами. Відповідно ці правопорушення є адміністративними, у разі виявлення складається протокол, а на винних осіб накладається штраф... - зачитав мер проєкт рішення.









- Досить великий перелік осіб, які матимуть право складати такі протоколи. Це спеціалісти з контролю за станом благоустрою, це відповідні відділи та спеціалісти контролю Автозаводської та Крюківської адміністрації, спеціалісти управління розвитку підприємництва та торгівлі, працівники та керівники медичних закладів. У кожного з цих осіб буде підтверджуючий документ та копія рішення в разі необхідності надати документ особі, щодо якої буде складатися протокол про адміністративне правопорушення. - додав Віталій Малецький.





Міський голова Віталій Малецький запитав директора юридичного департаменту Валерія Мирошніченка, чи включили до цього списку представників «Муніципальної варти».





- Ні. Тому що вчора на нараді узгодили, що це буде управління з контролю за станом благоустрою... - відповів Валерій Мирошніченко.





- Думаю, що життя змусить нас включити сюди працівників «Муніципальної варти». Виявлення таких фактів... - сказав мер.





- Більше 50 чоловік уповноважено: патрульна поліція, плюс звичайна поліція. Думаю, що на місто вистачить.





- Патрульна поліція, «Муніципальна варта» краще ніж завідувач амбулатурії загальної практики та сімейної медицини. Ви погоджуєтеся зі мною?





Далі міський голова зауважив, що «Муніципальна варта» відмовляється виконувати певні речі, адже такого у їх статуті немає.





- Охороняти медицину не будуть, бо цього немає в статуті. Патрулювати вулицю не будуть, бо цього немає в статуті. Давайте або доповнимо статут і розширимо повноваження, або скоротимо «Муніципальну варту». Є лише два виходи. Тому що той орган, який має забезпечувати зараз порядок й сприяти органам патрульної поліції забезпечувати порядок, він фактично самоусунувся. Школи пішли на карантин, а муніципальні поліцейські - пішли у відпустку. Дуже гарна позиція. - зауважив міський голова.





Він дав доручення відпрацювати залучення працівників «Муніципальної варти» до охорони громадського порядку.