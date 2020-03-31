За продаж метамфетаміну житель Полтавщини отримав вісім років тюрми

Крім того, у злочинця мають конфіскувати його майно
Київський районний суд Полтави виніс вирок чоловіку за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинених повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України). Як повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області, покарання становить до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі з'ясували, що полтавець налагодив системний продаж метамфетаміну наркозалежним. Під час обшуку за місцем проживання особи, правоохоронці виявили та вилучили 13 мл психотропної речовини.