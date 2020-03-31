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Происшествия, Полтавщина

За продаж метамфетаміну житель Полтавщини отримав вісім років тюрми

Сегодня, 09:50 Просмотров: 373

Крім того, у злочинця мають конфіскувати його майно

Київський районний суд Полтави виніс вирок чоловіку за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинених повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України). Як повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області, покарання становить до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Слідчі з'ясували, що полтавець налагодив системний продаж метамфетаміну наркозалежним. Під час обшуку за місцем проживання особи, правоохоронці виявили та вилучили 13 мл психотропної речовини.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: метамфетамин наркотики Полтава
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