Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.03.2020 10:00
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Кременчуг, Здоровье, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Кременчужанки, яких на вихідних привезли до інфекційного відділення, не хворі на COVID-19

Сегодня, 11:23 Просмотров: 2 672

 

Голова Полтавської ОДА також повідомив, що негативні результати показали й лабораторні аналізи на коронавірусну інфекцію у двох пацієнтів у Полтаві та Горішніх Плавнях

У двох кременчужанок, яких у ніч з 28 на 29 березня ушпиталили з підозрою на COVID-19, цей діагноз лабораторно не підтвердився. Таку добру новину повідомили 31 березня на засіданні штабу щодо запобігання коронавірусу у мерії.


Минулої доби продовжили перевіряти на коронавірус пацієнтів та працівників пульмонологічного відділення Першої лікарні, які контактували з хворою на COVID-19: зробили 16 експрес-тестів, які показали негативний результат. Також 9 аналізів відправили до обласного лабораторного центру 30 березня та 11 сьогодні зранку, 31 березня.


Лабораторні аналізи зроблять всім, хто контактував у лікарні з хворою на Covid-19

Крім того, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що за результатами ПЛР-тестування в обласному лабораторному центрі, коронавірусну інфекцію не виявили також у двох пацієнтів з Горішніх Плавнів та Полтави, у яких була підозра на це захворювання. Він додав, що вже 571 людина на Полтавщині пройшла самоізоляцію і виявилася здоровою.


Щодо стану захворюваності у Кременчуці, то протягом минулої доби з ГРВІ до лікарів звернулося 82 дорослих та 27 дітей.


На стаціонарному лікуванні з пневмонією у лікарнях міста перебуває 53 особи, одна з них у тяжкому стані, 8 — на амбулаторному лікуванні.


На самоізоляції у Кременчуці станом на 31 березня знаходиться 216 людей.


43 мешканці Кременчука успішно пройшли самоізоляцію

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус самоизоляция заболеваемость статистика экспресс-тесты анализы лаборатория
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