Кременчужанки, яких на вихідних привезли до інфекційного відділення, не хворі на COVID-19

Сегодня, 11:23 Просмотров: 2 672

Голова Полтавської ОДА також повідомив, що негативні результати показали й лабораторні аналізи на коронавірусну інфекцію у двох пацієнтів у Полтаві та Горішніх Плавнях

У двох кременчужанок, яких у ніч з 28 на 29 березня ушпиталили з підозрою на COVID-19, цей діагноз лабораторно не підтвердився. Таку добру новину повідомили 31 березня на засіданні штабу щодо запобігання коронавірусу у мерії.



Минулої доби продовжили перевіряти на коронавірус пацієнтів та працівників пульмонологічного відділення Першої лікарні, які контактували з хворою на COVID-19: зробили 16 експрес-тестів, які показали негативний результат. Також 9 аналізів відправили до обласного лабораторного центру 30 березня та 11 сьогодні зранку, 31 березня.





Крім того, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що за результатами ПЛР-тестування в обласному лабораторному центрі, коронавірусну інфекцію не виявили також у двох пацієнтів з Горішніх Плавнів та Полтави, у яких була підозра на це захворювання. Він додав, що вже 571 людина на Полтавщині пройшла самоізоляцію і виявилася здоровою.



Щодо стану захворюваності у Кременчуці, то протягом минулої доби з ГРВІ до лікарів звернулося 82 дорослих та 27 дітей.



На стаціонарному лікуванні з пневмонією у лікарнях міста перебуває 53 особи, одна з них у тяжкому стані, 8 — на амбулаторному лікуванні.



На самоізоляції у Кременчуці станом на 31 березня знаходиться 216 людей.



