Вимикати опалення у Кременчуці не збираються - чекають похолодання

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 421 Комментариев: 4

Відключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла

У Кременчуці вимикати опалення найближчим часом не збираються. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на штабі оперативного реагування.



Мер зауважив, що сьогодні очікується похолодання до -8 градусів, тому на вихідних опалення залишається.



Відключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла. Зараз у Кременчуці таких показників немає. Також через карантин більшість кременчужан залишається вдома, тому необхідно забезпечити їх теплом.



Згідно з нормами опалювальний сезон має завершитися 15 квітня.



Як писав раніше «Телеграф» опалювальний сезон у сусідніх Горішніх Плавнях завершили 27 березня.



