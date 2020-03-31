Вимикати опалення у Кременчуці не збираються - чекають похолодання

Відключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла
У Кременчуці вимикати опалення найближчим часом не збираються. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на штабі оперативного реагування.
Мер зауважив, що сьогодні очікується похолодання до -8 градусів, тому на вихідних опалення залишається.
Відключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла. Зараз у Кременчуці таких показників немає. Також через карантин більшість кременчужан залишається вдома, тому необхідно забезпечити їх теплом.
Згідно з нормами опалювальний сезон має завершитися 15 квітня.
Як писав раніше «Телеграф» опалювальний сезон у сусідніх Горішніх Плавнях завершили 27 березня.