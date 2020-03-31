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Вимикати опалення у Кременчуці не збираються - чекають похолодання

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 421 Комментариев: 4

 

Відключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла

У Кременчуці вимикати опалення найближчим часом не збираються. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на штабі оперативного реагування.


Мер зауважив, що сьогодні очікується похолодання до -8 градусів, тому на вихідних опалення залишається.


Відключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла. Зараз у Кременчуці таких показників немає. Також через карантин більшість кременчужан залишається вдома, тому необхідно забезпечити їх теплом.


Згідно з нормами опалювальний сезон має завершитися 15 квітня. 


Як писав раніше «Телеграф» опалювальний сезон у сусідніх Горішніх Плавнях завершили 27 березня.


У Горішніх Плавнях сьогодні завершився опалювальний сезон

2
Автор: Альона Душенко
Теги: опалення отопление отопительный период

Комментарии: 4

45
Химера:
Сегодня, 14:20

Ну, пока примут решение, пока выдадут "розпорядження", уже и нормативный срок подойдет. 


+10
83
Kremen.Club:
Сегодня, 14:57

Похолодание до -8? Виталий, не шути так. Я уже летнюю омывайку залил.


+6
173
DarkFolko:
Сегодня, 15:29

Мер зауважив, що сьогодні очікується похолодання до -8 градусів, тому на вихідних опалення залишається.


***, что ты куриш? какием -8?

 

Також через карантин більшість кременчужан залишається вдома, тому необхідно забезпечити їх теплом.


и за одно изьять последние 1,5к грн на отопление!!!


+2
6
destroyme:
Сегодня, 15:45

А отопления то уже недели две как нет) ОСББ перекрыло самостоятельно, холодрына ппц.


+1
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