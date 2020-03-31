У кременчужанки, яка контактувала з хворою, підозрюють коронавірус

Сегодня, 13:45 Просмотров: 4 991 Комментариев: 5

У Кременчуці зафіксована чергова підозра на коронавірус. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на щоденному онлайн-брифінгу.





За його словами, кременчужанка, у якої підозрюють коронавірус, раніше контактувала з жінкою, у якої виявили COVID-19.









Лікарі зараз очікують результат аналізів ПРЛ лабораторії.





Зазначимо, що на Полтавщині вперше провели ПЛР-тестування на коронавірус. Ось так відбувається цей процес. Діагностику робили фахівці обласного лабораторного центру. На вчора було три підозри, їх якраз і перевірили, усі – негативні.





Якщо раніше нам доводилося відправляти проби до Києва й чекати кілька днів, то зараз тестуємо менш ніж за добу.



