У кременчужанки, яка контактувала з хворою, підозрюють коронавірус

У Кременчуці зафіксована чергова підозра на коронавірус. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на щоденному онлайн-брифінгу.
За його словами, кременчужанка, у якої підозрюють коронавірус, раніше контактувала з жінкою, у якої виявили COVID-19.
Лікарі зараз очікують результат аналізів ПРЛ лабораторії.
Зазначимо, що на Полтавщині вперше провели ПЛР-тестування на коронавірус. Ось так відбувається цей процес. Діагностику робили фахівці обласного лабораторного центру. На вчора було три підозри, їх якраз і перевірили, усі – негативні.
Якщо раніше нам доводилося відправляти проби до Києва й чекати кілька днів, то зараз тестуємо менш ніж за добу.