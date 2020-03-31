Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У кременчужанки, яка контактувала з хворою, підозрюють коронавірус

Сегодня, 13:45 Просмотров: 4 991 Комментариев: 5

 

Про це повідомив голова Полтавської ОДА 

У Кременчуці зафіксована чергова підозра на коронавірус. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на щоденному онлайн-брифінгу. 


За його словами, кременчужанка, у якої підозрюють коронавірус, раніше контактувала з жінкою, у якої виявили COVID-19.


У Кременчуці лабораторно підтвердився перший випадок коронавірусу


Лікарі зараз очікують результат аналізів ПРЛ лабораторії.


Зазначимо, що на Полтавщині вперше провели ПЛР-тестування на коронавірус. Ось так відбувається цей процес. Діагностику робили фахівці обласного лабораторного центру. На вчора було три підозри, їх якраз і перевірили, усі – негативні.


Якщо раніше нам доводилося відправляти проби до Києва й чекати кілька днів, то зараз тестуємо менш ніж за добу.


6
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Комментарии: 5

85
X-YZ:
Сегодня, 14:13

Значит получается что.

У той, что обнаружили в субботу (лежала третий день в отдельном боксе), то есть со среды, уже было подозрение.

Тут внезапно (ВНЕЗАПНО!) на 6 день подозревается коронка у женщины, которая с ней контактировала.

 

По мнению мэра Виталия - это "на крок вперед".

 


+11
18
olte:
Сегодня, 14:30

Чудова стаття.

У кременчужанки,

Цитата: Альона Душенко
яка контактоктувала
 з хворою,
Цитата: Альона Душенко
підорюють
коронавірус
раніше вона контактувала з жінкою, у якої
виявили НА COVID-19

Цитата: Альона Душенко
провели ПЛР-тестування на коронавірус. Ось так відбувається цей процес. Діагностику робили фахівці обласного лабораторного центру. На вчора було три підозри, їх якраз і перевірили, усі – негативні

То як же відбувається цей процес? I cкільки було жінок з COVID-19?

 


+9
168
Bombey:
Сегодня, 16:18


Влада Туркменістану заборонила вживати слово "коронавірус".

 

Деталі: Відзначається, що державним засобам масової інформації Туркменістану більше не дозволяється використовувати це слово, його також видалили з інформаційних брошур з охорони здоров'я, які розповсюджували в школах, лікарнях і на робочих місцях.

Громадяни Туркменістану мають доступ тільки до односторонньої інформації про епідемію коронавірусу.

 
Представник "Радіо Азатлик" стверджує, що люди, що носять на вулицях захисні маски або говорять про пандемію, ризикують бути заарештованими.

Крім того, за даними влади, в Туркменістані досі не було виявлено жодного випадку захворювання.

"Репортери без кордонів" вважають, що виключенням із словника слова "коронавірус", щоб приховати всю інформацію про пандемію, уряд Туркменістану наражає на небезпеку своїх громадян".

Туркменістан зайняв останнє місце у Світовому індексі свободи преси за 2019 рік, є однією з найбільш закритих країн світу.


0
778
Angel737:
Сегодня, 16:28

Ну хоть хорошо Одно.

То что в Полтаве, появилось это оборудование,

соответственно, если у пациента, не дай Бог положительный результат, то быстрее начнут лечить!

А вообще, в каждой области должно быть такое оборудование!


-1
49
dove:
Сегодня, 16:37

За сутки в Украине сделано 296 ПЦР тестов. Из низ 69 дали положительный результат.... Вопрос-задачка: А если таких тестов сделать в 100 раз больше, то сколько заражённых мы получим?! 


0
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