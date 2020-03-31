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У Кременчуці чоловіки відмовилися пояснювати, навіщо видобувають пісок

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 000 Комментариев: 1

 

Працівники не показали дозвільні документи та нічого не пояснили

Сьогодні вранці, 31 березня, патрульні поліцейські виявили осіб, які можуть бути причетні до незаконного видобування піску.


Під час патрулювання набережної Лейтенанта Дніпрова, неподалік Крюківської дамби, патрульні побачили вантажний автомобіль DAF, кузов якого був заповнений піскосумішшю. Також виявили трактор Komatsu, який рив пісок.


Патрульна поліція Кременчука повідомила, що показати дозвільні документи чоловіки не змогли та надати будь-які пояснення відмовились.


 


На місці події працювала слідчо-оперативна група.


У відповідних діях вбачаються ознаки ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пісок

Комментарии: 1

331
шиш:
Сегодня, 15:40

Атакож конфіскація всіх механізмів!


+10
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