Кременчужанами, які порушують режим самоізоляції, будуть займатися правоохоронці

Сегодня, 15:29 Просмотров: 1 009

Під час засідання штабу щодо запобігання коронавірусу у мерії обговорювали скарги на лінію 15-63 на людей, які порушують режим самоізоляції. Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що такими людьми будуть займатися правоохоронці, зокрема, їх можуть оштрафувати на 17 000 грн.









- З цим шуткувати не можна. Будь-яка людина, яка прибула з-за кордону, вона потенційно повинна розуміти свою відповідальність перед оточуючими і ту загрозу, яку вона може нести. Краще пересидіти ці дні вдома, а не зустрічатися з друзями, святкувати своє повернення і таке інше, - зазначив міський голова.



Віталій Малецький розпорядився, щоб служба 15-63 надавала правоохоронцям узагальнений список порушників, а ті відпрацювали його персонально по кожній людині. Такий же список нададуть і медикам, аби вони могли провести епідрозслідування, бо ці кременчужани можуть бути контактними чи розповсюджувачами інфекції.





- У нас в області є випадок, коли одного молодого чоловіка тричі оштрафували на 17 тисяч грн. Людина систематично залишала місце свого перебування. І я думаю, що принциповим для правоохоронців і для органів влади довести все це до суду і мати позитивний результат, щоб людина зробила для себе урок. А потім іще цивільні позови у випадку, якщо хтось від нього заразиться, - навів приклад мер.