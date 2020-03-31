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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Кременчужанами, які порушують режим самоізоляції, будуть займатися правоохоронці

Сегодня, 15:29 Просмотров: 1 009

 

Можуть оштрафувати на 17 000 грн

Під час засідання штабу щодо запобігання коронавірусу у мерії обговорювали скарги на лінію 15-63 на людей, які порушують режим самоізоляції. Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що такими людьми будуть займатися правоохоронці, зокрема, їх можуть оштрафувати на 17 000 грн.


Кременчужанам, які перебувають на самоізоляції, має щодня телефонувати лікар


- З цим шуткувати не можна. Будь-яка людина, яка прибула з-за кордону, вона потенційно повинна розуміти свою відповідальність перед оточуючими і ту загрозу, яку вона може нести. Краще пересидіти ці дні вдома, а не зустрічатися з друзями, святкувати своє повернення і таке інше, - зазначив міський голова.


Віталій Малецький розпорядився, щоб служба 15-63 надавала правоохоронцям узагальнений список порушників, а ті відпрацювали його персонально по кожній людині. Такий же список нададуть і медикам, аби вони могли провести епідрозслідування, бо ці кременчужани можуть бути контактними чи розповсюджувачами інфекції.


- У нас в області є випадок, коли одного молодого чоловіка тричі оштрафували на 17 тисяч грн. Людина систематично залишала місце свого перебування. І я думаю, що принциповим для правоохоронців і для органів влади довести все це до суду і мати позитивний результат, щоб людина зробила для себе урок. А потім іще цивільні позови у випадку, якщо хтось від нього заразиться, - навів приклад мер.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: tsn.ua
Теги: карантин коронавірус коронавирус самоизоляция медики полиция штраф
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