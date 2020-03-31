Кременчужанам, які перебувають на самоізоляції, має щодня телефонувати лікар

Сегодня, 12:18 Просмотров: 785 Комментариев: 3

31 березня на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу озвучили історію, що за 8 днів самоізоляціїї кременчужанці лише двічі зателефонував лікар, та уточнили у начальника Управління охорони здоров'я Максима Середи, як часто лікарі все-таки мають зв'язуватись із самоізольованими.









Середа запевнив, що лікар має контролювати здоров'я таких кременчужан щодня і що, насправді, так і відбувається.





Щоб впевнитись, що це дійсно так, мер Кременчука Віталій Малецький зобов'язав медиків завести спеціальні журнали, у яких фіксувати дату та час дзвінка, стан пацієнта та основні питання, які обговорювались.