Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна549
Кременчук1
Хворі:
Україна528
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна8
Кременчук0
Померло:
Україна13
Кременчук0
Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Кременчужанам, які перебувають на самоізоляції, має щодня телефонувати лікар

Сегодня, 12:18 Просмотров: 785 Комментариев: 3

Лікарі заведуть спеціальні журнали контролю таких дзвінків

31 березня на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу озвучили історію, що за 8 днів самоізоляціїї кременчужанці лише двічі зателефонував лікар, та уточнили у начальника Управління охорони здоров'я Максима Середи, як часто лікарі все-таки мають зв'язуватись із самоізольованими.


Коронавирус: как в Кременчуге работает система самоизоляции и какие службы её контролируют


Середа запевнив, що лікар має контролювати здоров'я таких кременчужан щодня і що, насправді, так і відбувається.


Щоб впевнитись, що це дійсно так, мер Кременчука Віталій Малецький зобов'язав медиків завести спеціальні журнали, у яких фіксувати дату та час дзвінка, стан пацієнта та основні питання, які обговорювались.

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: самоизоляция самоізоляція карантин коронавірус коронавирус врачи

Комментарии: 3

27
іван.о:
Сегодня, 13:12

и телефон в поликлинике пополнил? 


+1
17
Полосатый:
Сегодня, 13:14

Какой же совок!!!!! Специальный журнал! 

А когда на самоизоляции будет 1 тысяча людей или 2 тысячи, врачей переквалифицируем в радистов-телефонистов?

Согласно какому нормативному документу МОЗ, врач должен обзванивать людей на самоизоляции? 

Эдинственное что нашёл так это рекомендация МОЗ «самостійно моніторити власний став здоров`я, у випадку підвищенної температури т.д. інформувати свого лікаря»


+5
39
Чувааак:
Сегодня, 13:17

По радіо кажуть - у випадку симптомів телефонуйте своєму сімейноиу лікарю! Чули всі? Саме СВОЄМУ сімейному лікарю, не медсестрі, начмеду, не міністру охорони здоров"я, а саме своєму СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ.

Теща підписала декларацію з Гуком (Раківка), я теж. Теща, як і я, чула ту соціальну рекламу, і поїхала дізнатись лікаря телефон, але в реєстратурі її вішили, мол, лікар свого телефону не дає. Поїхав я. Медсестра, що сиділя з Гуком, на вході перевіряє температуру. Питаю - не піскажете що там з теоефоном, а вона - лікар свого телефону не дає, службового йому не видавали. У випадку чого телефонуйте в поліклініку, вас записують, і лікар тоді вже телефонує.

І ось таке питання - відчула літня жінка певні симптоми в суботу після 17.00. Якщо вона зателефонує в реєстратуру там буде кому прийняти дзвінок? - чи замовляти площу на цвинтарі?

Чому дільничного телефон весить на бігборді, а сімейного лікаря треба вимолювати?

Для прикладу з педіатрами проблем ВЗАГАЛІ немає - треба телефон?- будь ласка, ось! Телефонуйте раптом що!

Чи це лише Гук такий?


+6
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх