На прилеглій території інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька» люди облаштували городи

Сегодня, 12:29 Просмотров: 1 751

Кременчужани облаштували городи на прилеглій території інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька», про це стало відомо на штабі оперативного реагування. Зараз на території відділення облаштовують прилеглу територію лікарні: прибирають городи та відновлюють паркан та дороги.





- Вчора, 1 квітня, працівники комунального підприємства допомагали працівникам лікарні наводити лад на території. Ми зіткнулися із тим, що деякі кременчужани розбили городи в санітарно-захисній зоні інфекційної лікарні. Прибрали частково з городів огорожу (з гілок та підсобних матеріалів), а сьогодні на неформальній доріжці, яка проходить через територію інфекційної лікарні, відновлять паркан. Відновлять весь паркан, щоб не було несанкціонованого доступу сторонніх осіб, - повідомив міський голова. - Для мешканців кількох кварталів на Керченській, які хочуть зрізати дорогу - це не той час, коли це треба робити.



За словами Віталія Малецького, можливо після карантину там відновлять доступ для кременчужан, які захочуть скоротити дорогу.





Дорогу, яка веде до інфекційного відділення лікарні готують до ремонту, там вже засипали дорогу щебнем. Після завершення робіт в центральній частині міста — дорогу зроблять до інфекційного відділення.