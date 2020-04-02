У Кременчуці спецквитки на проїзд у громадському транспорті більше не видають

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Останній день подачі заяв на отримання спецквитків для проїзду у громадському транспорті був учора. Про це сьогодні, 2 квітня, на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.









- Сьогодні не приймаються ніякі листи, ніякі уточнення, ніякі додаткові списки, ніякі «ми тиждень не знали, а тепер прокинулись - нам треба»... Сьогодні ми не видаємо вже ніяких проїзних талонів - все, - підкреслив мер. - Всі мережі - продуктові і аптечні - забезпечені вже проїзними талонами, продуктові магазини маленькі теж забезпечені. Всі ті люди, які мали отримати ці талони - їх отримали.