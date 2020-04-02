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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці спецквитки на проїзд у громадському транспорті більше не видають

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 902

 

Останній день подачі заяв був учора

Останній день подачі заяв на отримання спецквитків для проїзду у громадському транспорті був учора. Про це сьогодні, 2 квітня, на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.


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- Сьогодні не приймаються ніякі листи, ніякі уточнення, ніякі додаткові списки, ніякі «ми тиждень не знали, а тепер прокинулись - нам треба»... Сьогодні ми не видаємо вже ніяких проїзних талонів - все, - підкреслив мер. - Всі мережі - продуктові і аптечні - забезпечені вже проїзними талонами, продуктові магазини маленькі теж забезпечені. Всі ті люди, які мали отримати ці талони - їх отримали.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: транспорт проїзд спецперевезення
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