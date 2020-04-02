У мерії розповіли, у якому стані знаходяться кременчужанки, хворі на COVID-19

Сегодня, 11:40 Просмотров: 3 226 Комментариев: 2

Також проінформували про стан захворюваності у місті на ОРВІ та пневмонію

2 квітня на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу розповіли про те, як почувають себе чотири пацієнтки, у яких підтвердився діагноз «COVID-19»: дві матері та дві їхні доньки.









Жінки 69 та 76 років знаходяться у тяжкому стані та отримують кисневу терапію. Що стосується їхніх доньок, пацієнтка 55 років також періодично отримує кисневу терапію, а інша - перебуває на самоізоляції у задовільному стані.





Протягом доби 46 дорослих та 16 дітей звернулися до лікарів з ГРВІ, також виявили 3 випадки пневмонії.



З пневмонією 49 пацієнтів лежать у лікарнях міста, у одного з них — тяжкий перебіг хвороби.