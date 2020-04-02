Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна804
Кременчук4
Хворі:
Україна771
Кременчук4
Вилікувалось:
Україна13
Кременчук0
Померло:
Україна20
Кременчук0
Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У мерії розповіли, у якому стані знаходяться кременчужанки, хворі на COVID-19

Сегодня, 11:40 Просмотров: 3 226 Комментариев: 2

 

Також проінформували про стан захворюваності у місті на ОРВІ та пневмонію

2 квітня на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу розповіли про те, як почувають себе чотири пацієнтки, у яких підтвердився діагноз «COVID-19»: дві матері та дві їхні доньки.


У Кременчуці лабораторно підтвердився перший випадок коронавірусу

У Кременчуці підтвердився другий випадок захворюваності на коронавірус

У Кременчуці підтвердилися ще два випадки COVID-19 - у місті четверо інфікованих


Жінки 69 та 76 років знаходяться у тяжкому стані та отримують кисневу терапію. Що стосується їхніх доньок, пацієнтка 55 років також періодично отримує кисневу терапію, а інша - перебуває на самоізоляції у задовільному стані.


Протягом доби 46 дорослих та 16 дітей звернулися до лікарів з ГРВІ, також виявили 3 випадки пневмонії.


З пневмонією 49 пацієнтів лежать у лікарнях міста, у одного з них — тяжкий перебіг хвороби.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: pershyj.com
Теги: коронавірус коронавирус пациенты заболеваемость статистика пневмония ОРВИ

Комментарии: 2

39
KSV:
Сегодня, 13:47

Для тех кто писал - зачем карантин, ограничения, маски итд. А теперь очень внимательно в вчитайтесь в текст!!!! С четырех больных две на кислороде, и одна периодически! Получается что 50% заболевших без кислорода не выживут! Если не выдерживать карантин получим те цифры что я писал раньше 30 000 человек будут нуждаться в кислороде и ШВЛ. Цифры представили? Где их разместить? Где взять столько кислородных апаратов и ШВЛ? И получается что 90% из них умрет! А представте что это Ваши родители, друзья. Так что уважаемые - сидим дома!!!

ПС Мне понравилось как мер какого-то города в Италии сказал: "Зачем вы идете в салоны красоты? Труна будет закрытая, и вас красивых никто не увидит!" Подтекст от меня: не пойди туда - не заразишся и будеш жить! Делаем выводы господа!


+1
209
cenzor:
Сегодня, 13:54

Цитата: KSV
Получается что 50% заболевших без кислорода не выживут!
так не получается, потому что вы возраст не учитываете....


0
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